Kun 40 ud af 560 elever mødte op i skole

Slagelse - 13. marts 2020 kl. 06:24 Af Arne Svendsen

Skoleleder John Larsen på Eggeslevmagle Skole var i en vanskelig situation onsdag aften, efter at han havde lyttet til pressemødet i Statsministeriet omkring restriktionerne omkring coronavirus.

Det var nemlig bare helt umuligt at komme ind på skolesystemet Aula, for at sende meddelelse ud til forældrene. Fordi systemet ikke kunne klare, at masser af forældre og skolefolk landet over ville ind på samme tid.

- Så det endte med, at jeg skrev en kort besked på skolens Facebook-side, fortæller John Larsen.

Om det var denne besked, der havde virkning, eller den almindelige omtale i diverse medier, skal vi lade være usagt, men i hvert fald havde langt hovedparten af forældrene til skolens elever forstået budskabet.

Da klokken slog 8.30, som er den almindelige mødetid, var der nemlig kun mødt omkring 40 af skolens 560 elever op.

- Hovedparten var fra de små klasser, men der var også enkelte større elever. De sidste valgte vi at sende hjem efter først at have sikret os, at det var i orden med forældrene, fortæller John Larsen.

I indskolingsklasserne var der dog heller ikke noget stort fremmøde. Sjællandske var med på en rundtur på skolen, hvor vi først kiggede indenfor i 3. klasse. Her sad der fem elever, som blandt andet hyggede sig med diverse spil og computeraktiviteter sammen med lærerne.

Hos 0. klasserne var to klasser slået sammen, men her kunne man også kun mønstre fire elever, der blev præsenteret for masser af lærerige aktiviteter fra de to lærere Conni Nybro Christensen og Christina Frandsen Høyer.

- Men de siger da godt nok, at de savner deres kammerater, lød meldingen.

Der er da også normalt 21 elever i hver af de to 0. klasser.

I et af klasselokalerne ved siden af var der også aktivitet i 1. a.

Her var der fem elever, og de hyggede sig sammen med lærerne med spil.

Der var god plads, idet der normalt er 24 elever i klassen.

I det hele taget rungede alle skolens mange bygninger og skolegården af tomhed torsdag.

Fra på mandag bliver der endnu mere tomt, idet hele skolen lukkes af for undervisning de næste 14 dage.

Undtagelsen er dog SFO-en, der skal fungere som nødpasning for alle børn fra 0.-3. klasse i Skælskør i denne periode. I Slagelse er der tilsvarende pasning på Nymarkskolen og i Korsør på Broskolen.

De øvrige elever kan blive hjemme, men John Larsen håber dog på, at de ikke vil holde helt fri.

- Vi har jo gode digitale muligheder, hvor lærerne kan være i kontakt med eleverne og give dem opgaver for. Men det er selvfølgelig langtfra det samme som at gå i skole, hvor lærerne hele tiden kan hjælpe og kontrollere, at tingene nu også bliver lavet, siger skolelederen.

Der er omkring 80 ansatte på skolen og de vil skulle arbejde hjemmefra. En del lærere skal dog også på arbejde i SFO-en, der de næste 14 dage skal være åben hele dagen. Den er til hverdag kun åben lige op til skoletid og om eftermiddagen, og er bemandet med pædagoger. Men de kan naturligvis ikke dække den ekstra åbningstid ind, hvorfor der må assistance til fra lærere.