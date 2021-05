Se billedserie Den Martime Kulturuge 2021 med blandt andet masser af havneaktiviteter inklusiv nyskabelsen Maritim Folkemusik Festival er aflyst som følge af coronarestriktionerne. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Kulturuge og musikfestival aflyst - men flådestation klar med åbent hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kulturuge og musikfestival aflyst - men flådestation klar med åbent hus

For kostbart og bøvlet at holde Maritim Kulturuge i uge 34. Flådestation Korsør søger at gennemføre åbent hus lørdag den 28. august. FGU overvejer debat og aktiviteter på Værftet.

Slagelse - 18. maj 2021 kl. 09:10 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

De gældende corona-restriktioner for større arrangementer gælder frem til 31. august. Og dermed også for årets udgave af Maritim Kulturuge tilsat nyskabelsen Maritim Folkemusik Festival - tidligere kendt som Shantyfestival - i uge 34 fra den 23 til den 29. august. Begge dele er nu aflyst, oplyser Preben Jensen fra styregruppen. Det bliver dermed som med så meget andet to år i træk, at corona sætter en stopper for store publikumsarrangementer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger