Kulturnatten har i år endnu mere på menuen

Slagelse - 14. september 2019

Adskillige nybrud bliver en del af paletten ved dette års kulturnat, Sct. Michaels Nat, der spænder af fredag den 27. september.

Her vil 130 steder åbne sig og byde interesserede borgere, af hvem der sidste år var omtrent 20.000, velkommen. Paletten er udvidet med 72 nye aktiviteter, og det er særligt børn, unge og deres familier, der satses på. Imidlertid blandt så mange andre, idet mange butikker, banker og lignende har ønsket at medvirke i en eller anden - og større - grad end tidligere.

Aldrig før har man eksempelvis set så mange danseshows, som der bliver tale om i år.

- Det er både almindelig pardans, linedans, salsa, hiphop og meget andet. Alle vores danseskoler i byen er med et sted i et eller andet omfang, fortæller Helle S. Madsen, der er en del af en stor, initiativrig bestyrelse, der på frivillig basis sørger for en årligt tilbagevendende kulturnat, der kun bliver større for hvert år, der går.

Som skrevet er der flere aktiviteter målrettet børn. 50 af slagsen mere nøjagtigt såsom billedskole i Danske Bank, Rasmus Klump-besøg foran Sydbank og de mange udstillinger, der ses rundt i gadebilledet.

I år er der også fokus på skolekunsten, som facadekunstner Knud Erik Sørensen er projektleder for med temaet »Slagelse - en alle tiders by«, som kan tolkes som en slags hyldest til Slagelse. Her deltager seks skoler: Antvorskov Skole, Hashøjskolen, Landsgrav Friskole, Marievangsskolen, Stillinge Skole og Søndermarksskolen, som vandt sidste år.

Ferniseringen finder sted i den tidligere Fakta- forretning på Rådhuspladsen, mere nøjagtigt i Smedegade, hvor også præmieringen af vinderkunsten vil finde sted klokken 18. Der er dog også åbent lørdag og mandag henholdsvis fra kl. 11-13 og 17-19.

Der er primært tale om elever i 4. klasse. En enkelt 3. klasse deltager også.

Kulturnattens adgangstegn er i år skiftet ud. Det klistrende element er passé, idet der nu er tale om armbånd.

De kan for eksempel købes online på www.kulturnat.dk, hvor de købende i forbindelse med erhvervelsen af et armbånd, som reelt er en række ZBC-studerendes idé, også deltager i en konkurrence om præmier i form af spa- og ferieophold, et ur fra Gunner V. samt en gamerpakke fra Sørby E-sport.

Et armbånd koster 40 kroner i forsalg frem til og med den 26. september og på dagen for kulturnatten, fredag den 27. september, koster det 50 kroner. For børn under 12 år hedder prisen 10 kroner.

I samme forbindelse skal det siges, at der i år stilles en informationsbod op på Nytorv, hvor man kan skabe sig overblik over Slagelses mange kulturelle fortræffeligheder denne aften.

Det er blandt andet i forhold til køb af armbånd, at man fra bestyrelsens side håber på støtte. Her henvises til butikker og erhvervsdrivende, som i højere grad end tidligere er med på beatet, og til de tusindvis af besøgende, der ventes at slå et smut forbi Slagelse.

- Det er afgørende, at så mange som muligt køber armbånd. Det er den måde, vi sikrer, at der også kan holdes en kulturnat til næste år, siger bestyrelsesmedlem Mie Danielsen, der kan berette, at der sidste år blev solgt i omegnen af 11.000 adgangstegn.

På rådhuset i Slagelse er der glæde over, at ildsjæle endnu engang sætter byen på landkortet med den største kulturnat på Sjælland, hvis du ikke tæller Københavns ditto med.

- Det er sådan noget, vi gerne ser mere af, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der mener, at man - hvis det var muligt - burde holde et sådant arrangement noget oftere.

Han er i øvrigt en af dem, der i år åbner op. Således er der åbent på Slagelse Rådhus, hvor politikere vil stå klar til en snak om dette eller hint, og hvor du som besøgende kan få et kig ind i for eksempel byrådssalen.

Samme mulighed for et kig er der i øvrigt i Korsgade, hvor byens mediehus - bestående af Sjællandske, Søndagsavisen og Uge Nyt - ligger. Her er der åbent fra klokken 18.00 til 21.00.

Se hele programmet på www.kulturnat.dk.