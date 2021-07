Kulturnat vender tilbage

At folk som tidligere år fylder gadebilledet godt og vel op på ture rundt i byen for at »snuse« til det hele, er der ingen problemer i.

- Kulturnatten er anderledes. Den er her ikke for, at man skal drikke sig plakatfulde og komme til koncert, og den henvender sig mere til familier. Jo, jeg tror, at alle vil være tilbageholdende, men jeg tror også, at der er et behov for, at vi kommer ud og se hinanden, siger Helle S. Madsen.