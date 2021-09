Se billedserie Fra årets kulturnatspressemøde hos Jyske Bank Slagelse. Bagest fra venstre Mie Danielsen og Helle Larsen. Forrest fra venstre afdelingsdirektør i Jyske Bank Anne-Marie Antonsen, Janette Christensen, Helle Madsen, borgmester John Dyrby Paulsen (S), Helle Bjerre og John Anderberg. Foto: Evan

Kulturnat nr. 25 i Slagelse: - I år skal den have fuld gas

Street-art, koncert med Copenhagen Drummers og rapelling på Røde Tårn. Det er blot nogle af de mange ting som er på programmet til Sct. Michaels Nat nr. 25 i Slagelse, der finder sted den 24. september. Allerede nu kan man købe sit armbånd til årets store aften i Slagelse.

- Sidste år havde kulturnatten 25 års jubilæum, men der kunne vi ikke fejre det. Så i år skal den have fuld gas! Det var budskabet fra Janette Christensen, formand for bestyrelsen for Sct. Michaels Nat i Slagelse, da programmet onsdag blev præsenteret ved et pressemøde i Jyske Bank Slagelse, som også i år er en af hovedsponsorerne. Her fremvistes også årets kulturarmbånd, og kulturnatsformanden understregede vigtigheden af at alle køber et armbånd. - Så vi også kan holde 50 års jubilæum. Vi får ikke nogen indtægter andre steder fra, og vi har en masse udgifter, som er nødvendige for at afholde kulturnatten.

Armbåndet koster i forsalg 40 kr., og 50 kr. på selve dagen. Med armbåndet følger både programhæfte og en kupon, hvor der udloddes gevinster for 10.000 kr. Armbåndet sælges allerede nu fra en række lokale forretninger, og på selve dagen vil medlemmer af Team Rynkeby sælge armbånd fra otte forskellige steder i bymidten.

Dans, sang og Copenhagen Drummers

Den officielle åbning af Sct. Michaels Nat foregår på Nytorv, og der er iflg. Helle Madsen, koordinator og medlem af kulturnatsbestyrelsen,lagt op til et brag af en fest.

- Dansere fra Believe Dance kommer på kl. 17.00, oplyser Helle Madsen. Derefter åbner borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Janette Christensen den 25. kulturnat i Slagelse. Herefter uddeles den traditionsrige kulturpris, og kl. 17.55 kåres vinderne af årets skolekunstprojekt.

Også den lokale sangstjerne, Simone Egeriis, optræder ved åbningen. Og på kulturnatsbestyrelsens opfordring har Nørrevangskirken samlet sine kor til ét stort kor, som vil synge foran skulpturen af Sct. Michael og Dragen, som i aftenens anledning vil blive oplyst i forskellige farver.

Åbningsfesten byder også på dans leveret af to forskellige dansehold. - Og så kommer vores gave til byen: Copenhagen Drummers. De har lovet at gi' os en fest, smiler Helle Madsen. - Vi slutter dagen af med det lokale band Crosswind, med god, dansk musik. Og så selvfølgelig fyrværkeri, som i år sendes op fra Anlægget.

- Vi vil gerne opfordre til at man bliver i bymidten og ser fyrværkeriet - en stor del af Anlægget bliver spærret af.

Skoleelever laver streetart Kulturnattens skolekunstprojekt er en tilbagevendende tradition, hvor fjerdeklasserne fra lokale skoler udfolder deres kunstneriske talenter. I år som streetart, med fællesskab som tema, oplyser Helle Larsen. - Dermed kommer eleverne for første gang til at optræde live op til kulturnatten.

Eleverne maler med pensel på street art-trekanter på Schweizerpladsen og Casinotorvet. Deltagerne kommer fra Marievangsskolen, Skælskør Skole, Stillinge Skole og Søndermarksskolen. De starter om formiddagen og har ca. tre timer til at udføre værket. Eleverne guides af Lars Petersen fra Institut for Urban Kunst. Projektleder er den lokale kunstner Knud Erik Sørensen. Vinderklassen kåres som nævnt på Nytorv kl. ca. 17.55. Førstepræmien er en tur for hele klassen.

Der vil på kulturnatten kl. 17.00-19.30 også være en åben workshop på Schweizerpladsen, hvor alle interesserede kan komme og forsøge sig med spraymaling og streetart.

Lav en borgmesterkæde Også rådhuset åbner dørene på Sct. Michaels Nat, oplyser borgmester John Dyrby Paulsen (S).

- Folk kan komme op og se byrådsgangen og borgmesterkontoret, og vi serverer kaffe og kage i rådhuskantinen, hvor man kan nyde udsigten over byen. Man kan også se borgmesterkæden, som har fået et flot nyt etui. Og besøgende børn kan lave deres egen borgmesterkæde.

Man kan også møde byrådsmedlemmer, men de vil denne aften hverken bære »kampagnejakker« eller uddele partipolitiske brochurer. - Så vi får et frirum, lover borgmesteren.

Kæmpe kagebord på Nytorv - Og så er der d. 24. september tre måneder til juleaften. Det fejrer vi på en lidt speciel måde på Nytorv, efter at Slagelse sidste år blev kåret som Julens By. Vi var kommet til at love at vi ville lave et kæmpestort kagebord. Det gør vi kl. 14-16, hvor vi har lånt Team Rynkebys telt på Nytorv, og Kokkeskolen laver kagerne.

45 nye aktiviteter Helle Madsen glæder sig over det store program.

- Jeg er sikker på det bliver ligesom det plejer: en helt forrygende aften.

- Vi spærrer lidt af i bymidten. Som vi plejer lukker vi Jernbanegade og hen mod Frederiksgade, fordi vi skal have plads til alle bilforhandlerne. Der har også været et stort ønske om at få spærret af på Bredegade, så i år spærres af fra krydset, og lidt af Slotsgade også.

Som noget helt nyt kan man i år se tidspunkterne for samtlige aktiviteter i både kulturnatsavisen og på www.kulturnat.dk

- Det er blevet efterspurgt i mange år, og her til 25 års jubilæet blev vi enige om at gøre det, så folk kan planlægge deres aften. Det er et spørgsmål om planlægning, hvis man skal nå alt det man gerne vil, fastslår Helle Madsen, som også fortæller at der i år er 45 nye aktiviteter, og nye ting kommer hele tiden til. Blandt andet står Kragerup Go High for et tilbud om at forsøge sig med rapelling fra Røde Tårn i Træskogården.

- Og 25 børneaktiviteter. Det vægter vi meget højt.

Se meget mere om de forskellige aktiviteter på www.kulturnat.dk, eller i det lille hæfte som følger med ved køb af et kulturarmbånd.

Salg af kulturarmbånd Salg af kulturarmbånd sker allerede nu fra følgende forretninger: Bilka på Idagårdsvej 1, Gunner V på Rosengade 17, Kvickly i VestsjællandsCentret, Røde Kors Butikken på Rosengade 9, Slagelse Bibliotek på Stenstuegade 14 og fra Slagelse Museum, Bredegade 11A. Se evt. også https://kulturnat.dk/armbaand/