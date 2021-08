Se billedserie Brugte madrasser med svedpletter og måske urinpletter er et værk af Charlotte Thrane, som noterer, at de er billede på et levet liv med alle dets op- og nedture.

Send til din ven. X Artiklen: Kulturminister: Ja, selvfølgelig kan samtidskunst vises i Korsør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kulturminister: Ja, selvfølgelig kan samtidskunst vises i Korsør

Kongegaardens hidtil største satsning »Go West« med værker af ti kunstnere åbnede med deltagelse af kulturminister Joy Mogensen og mange ord og indtryk - ikke for at genere men for at udfordre og sørge for åndelig føde - også i provinsen.

Slagelse - 16. august 2021 kl. 07:25 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen

Brugte madrasser med sved- og sikkert også urinpletter mast op på begge sider af væg mellem to af Kongegaardens mindre stuer. Tidsmanipulerede video- film med lyd på tre vægge i koncertsalen visende en kørende robotstøvsuger, en malerrulle i arbejde og en hånd, der høvler et bræt. I spisestuen bliver væggene den kommende tid malet over med ens firkanter.

Disse samtidskunstværker kan sammen med syv andre opleves i Kunsthal Kongegaardens hidtil største udstillingssatsning »Go West«, der samlet løber op i over 300.000 støttekroner fra en stribe fonde.

Og kunst skal støttes, fastslog udstillingens kurator og tilrettelægger Ruth Campaus i sin åbningstale.

- Kunst skal støttes, for den giver os åndelig føde, som vi har brug for. Kunsten overrasker og giver os en frihedsfølelse, sagde Ruth Campus, som er en af Danmarks mest anerkendte billedkunstnere.

Hun fortalte om lederen af Kongegaarden Henrik Broch-Lips, at det er typisk ham at kaste sig over noget, som synes helt umuligt. Og så i Korsør!

- Men Henrik bliver bare ved og ved, man kan næsten selv mærke adrenalinen, når man er sammen med ham, sagde Ruth Campus. Hendes første titel på udstillingen var »Rejsen til Korsør«, men »Go West« havde endnu flere betydninger og tolkninger.

»KunstRambo« Formanden for Kongegaardsfonden Christen Obel slog over for Sjællandske fast, at det var helt tydeligt, at Henrik Broch-Lips havde et projekt, som han endnu ikke var færdig med i Korsør, som svar på spørgsmålet om, hvor længe Kongegaarden får lov at beholde den adrenalinfyldte »KunstRambo«.

Selv formulerede Henrik Broch-Lips opgaven således:

- Vi skal skabe den sejeste kunsthal i Vestsjælland for samtidskunst. Han rettede samtidig en stor tak til personalet og de mange frivillige, der gør det praktisk muligt.

Kilder med indblik i den danske kunstverden forklarede til Sjællandske, at det faktisk netop nu er mere prestigefyldt at skabe noget i mindre byer og steder, hvor også kunstnerne i stigende grad foretækker at deltage.

Naturligvis Korsør Også kulturminister Joy Mogensen kom i sin tale ind på Korsør med budskabet om, at kunst er vigtig i hele landet.

- Samtidskunst - kan det virkelig gå i Korsør, spurgte kulturministeren og gav selv svaret - ja, selvfølgelig kan det da det. Korsør har alle dage været kulturbærende, sagde Joy Mogensen.

Forinden havde kulturministeren talt om betydningen af mod, som hun mente, var det vigtigste ord for kunst.

Joy Mogensen understregede, at mod til at opnå helt unikke færdigheder og resultater, hvad enten det var i sport eller kultur, aldrig lod sig gøre uden et bagland.

- Jeg vil først og fremmest fremhæve det mod, der kræves for at vise respekt og nysgerrighed til hinandens forskelligheder, sagde Joy Mogensen med tydelig henvisning til den absolut nyskabende samtidskunst, der nu er Kongegaardens varemærke.

Maleri males over Mens kurator Ruth Campau tvinger de besøgende i Kongegaarden til at gå på hendes værk, fordi det er placeret på gulvet ved indgangen, så sørger 36-årige Anna Taina for fokus på arbejde, tid og mening ved at male små lige store firkanter på væggene i spisestuen i nøjagtige 37 timer.

- Jeg ved derfor ikke, hvor langt jeg når. Jeg skifter mellem fem forskellige farver med samme farvepalet, som Marius Hammann i 1901 brugte i sit vægmaleri i Kongegaardens entré, siger Anna Taina.

Når udstillingen slutter den 3. oktober, forsvinder den håndlavede firkantmosaik, når væggene igen bliver malet hvide.

Det aldrende rokokohus fra 1761 i Algade er i den grad fyldt op med kunstnerisk kreativt indhold, som i bedste fald nu får ellers kulturvante fra Sjællands større byer inklusiv hovedstaden til at »Go West«!

INFO: De deltagende kunstnere er: Ruth Campau, Claus Egemose, Elle Klarskov Jørgensen, Oskar Koliander, Tumi Magnusson, Michael Mørk, Dan Stockholm, Anna Taina, Charlotte Thrane og Pernille Kapper Williams. Foruden Kunsthal Kongegaarden udstilles også på Glasværket, indgang A og i Kongegaardshaven. Der er gratis adgang til udstillingen, der har åbent tirs-søn 11-16, ons 11-18.