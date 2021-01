Her ses Kirsten Slot ved kulturhusets livestreaminingsudstyr, der gør det mulgt for kulturhuset at nu ud trods coronanedlukningen. Fremover kan det lånes oog bruges af kuturhusets foreninger. Privatfoto

Kulturhuset tænker live

I samarbejde med den nye leder af Korsør Lokalarkiv Maria Mejer er det målet under overskriften Hall of Fame at præsentere kendte personer, der gennem tiderne har haft tilknytning til Korsør.

Hjælpe foreninger

- Livestreaming er kommet for at blive. Når vi får lov at åbne op for gæster og foreninger igen, vil livestreaming være en ekstra dimension i forhold til eksempelvis at give kulturhusets foreninger mulighed for via livestreaming at vise og fortælle om deres aktiviteter, og hvad der planlægges fremover, siger Kirsten Slot.