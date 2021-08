Se billedserie Die Herren spiller i Det Røde Pakhus fredag den 3. september. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kulturel Folkefest er på trapperne

Slagelse - 24. august 2021 kl. 18:20 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Sommeren går på hæld, og selv om det ofte for de fleste er lidt vemodigt, er der i Skælskør med begyndelsen på efteråret alligevel i hvert fald en ting at glæde sig til, og det er Kulturel Folkefest.

Ganske vist glippede det i 2020, men hvad gjorde ikke det. Men nu er det nu, eller rettere sagt den første weekend i september, at kulturen får førsteret.

Modsat tidligere år er planlægningen af Kulturel Folkefest i år blevet udskudt længst muligt for at afvente corona-situationen.

- Dér hvor vi næsten plejer at have programmet klar, kunne vi i år først begynde planlægningen, siger John Jacobsen, der er formand for Skælskør År 2000, som er foreningen bag Kulturel Folkefest.

Samtidig har der ikke været afholdt en Livsstilmesse i foråret.

Et arrangement som ellers plejer at være med til at danne det økonomiske grundlag for Kulturel Folkefest.

- Det bliver lidt anderledes i år, men vi har forsøgt at køre i det samme spor som tidligere, siger John Jacobsen.

Han overtog formandsposten i Skælskør År 2000 efter Pernille Kirkeskov-Hansen, der i februar valgte at sige farvel og tak efter tyve års engagement i foreningen, hvor hun har været formand i de 18.

Men fest bliver der i Skælskør i den første weekend i september upåagtet at forskellige faktorer har ændret sig undervejs og op til.

- Fredag aften er der musik flere forskellige steder i byen, fortæller John Jacobsen, der nævner blandt andet Die Herren og Thomas Ring, der stiller op i henholdsvis Det Røde Pakhus og på Nytorv.

Børnene derimod kan se frem til Katrine Bille Band om lørdagen, hvor der også vil være børneloppemarked på gruspladsen på havnen.

Udstillingen Tunnelsyn, som er et indirekte resultat af to tidligere folkefester, hvor kunstnerne Mia-Nelle Drøschler og Kristian Vodder Svensson hver udsmykkede en tunnel under Norvejen, vil byde sig til i Magasinet, mens der på Bruuns Hjørne vil blive mulighed for at dykke ned i fotoudstillingen Songs, som Helge Jørgensen står bag.

Hos Brems Vin & Kunst er der moderne kunst fra Atelier Clot i Paris at kigge på, og fredag aften vil man kunne nyde den magiske stemning, når en lysparade vil sno sig gennem byen.

Arrangementerne er mange flere end her nævnt, og ønsker man det fulde overblik over Kulturel Folkefest er det bedste at klikke sig ind på hjemmesiden ar2000.dk/kalender, som både nu og frem til folkefesten vil blive løbende opdateret.

Her fremgår det også om et arrangement kræver en billet eller ej, og om arrangementet er gratis eller om der er entré.