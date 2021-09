Kulfyret ude af budgettet men borger skaber handling

Se billedserie Hengemt, forfaldent og usynlig under presenning har i mange år været skæbnen for der fredede og verdens eneste bevarede og originalt placerede kulfyr på toppen af Lygtebakken. Politikerne har heller ikke i år fået det med i budgetdrøftelserne.

Den unikke kulturarv glemmes igen af de fleste politikere. For kulfyret i Korsør er ikke del af de aktuelle budgetdrøftelser. Men en borger har taget affære og fået Museum Vestsjælland til at besøge fyret - det eneste af sin slags i hele verden.

02. september 2021

I drift fra 1724 og frem til 1904. Fredet siden 1959. Overdraget til Korsør Kommune i 2005. Siden stort set uden vedligeholdelse. Derfor i tiltagende forfald for til sidst at være usynliggjort pakket ind i presenninger.

Det er skæbnen for det formentlig eneste originale og bevarede kulfyr på sin oprindelige plads i hele verden. Placeret på toppen af Lygtebakken.

Talrige gange har politikere og borgere i blandt andet avisartikler i generationer begrædt, at der ikke passes bedre på den unikke kulturarv, så den kan vises frem for og tiltrække turister fra omverdenen som den enorme originale sjældenhed, den er.

Da kulfyret i 2005 blev overdraget daværende Korsør Kommune var nuværende byrådsmedlem Anders Nielsen (S) kultur- udvalgsformand. Han har siden efter kommunesammenlægningen flere gange rejst kritik af kulfyrets forfaldne skæbne.

- Vi brugte omkring 100.000 kroner på at få bygget en trappe op til fyret, men både den og fyret har bare siden fået lov til at forfalde, har Anders Nielsen tidligere kritiseret.

- Jeg har gentagne gange nævnt kulfyret både i vores socialdemokratiske gruppe og i kulturudvalget men uden respons, siger Anders Nielsen. Han mener, at kulfyret kan blive en fem-stjernet turistattraktion.

Ikke på bugetliste Det er Anders Nielsens partikollega Jørgen Andersen, der er nuværende formand for kulturudvalget.

Han fortæller, at kulfyret heller ikke i år er kommet med på de lister med ønsker til det kommende budget.

- Der en liste med mange ønsker fra alle udvalg. Kulfyret har endnu ikke kunnet snige sig ind på den liste. Men vi kan håbe, at der kan findes luft til en renovering, men jeg tvivler på, at det bliver i denne budgetforhandling, siger Jørgen Andersen.

Kulturudvalgsformanden tilføjer, at kulfyret er kulturarv, hvorfor også andre end kommunen bør være med til at finansiere istandsættelsen. Den vurderes at koste mellem 1,5 og to mio. kroner.

Uenige partifæller - Personligt ser jeg gerne, at Halsskov Færgehavn prioriteres med penge i budgettet, da det kommer flere til gavn, siger Jørgen Andersen.

Det argument forstår Anders Nielsen ikke.

- Jeg syntes, det er helt forkert, hvis det antydes, at hvis kulfyret blev renoveret, så ville det være på bekostning af aktiviteterne i Halsskov Færgehavn. De to ting har intet med hinanden at gøre, siger Anders Nielsen. Han mener, at det må være muligt at finde de 1,5 -to mio. kr. set i lyset af, hvor mange hundrede millioner der bygges og renoveres for.

Borger tager affære Måske der nu alligevel sker noget med kulfyrets langvarige fastlåste og forfaldne situation under presenningen. Den historieinteresserede borger samt medstifter og nuværende administrator af Facebookgruppen Korsør Nostalgi Jimmy Pedersen fortæller, at han har fået Museum Vestsjælland til at komme og se på kulfyret.

- Mødet ved kulfyret med Museum Vestsjælland er aftalt til den 10. september. Jeg regner med, at også en bygningskyndig fra kommunen, en fra Korsør Bevaringsforening, en fra Korsør By- og Overfartsmuseum og jeg selv deltager, siger Jimmy Pedersen.

Han har så at sige levet hele sin barndom under kulfyret med bopæl på Værftet.