Krydset er sat: Vælgerne var sikre i deres valg

I Antvorskov Hallen i Slagelse har stemmeprocenten det meste af dagen været højere end ved det seneste Folketingsvalg i 2015. Vælgerne var afklarede med, hvor deres kryds skulle sættes.

Slagelse - 05. juni 2019 kl. 22:27 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skete, da klokken slog 10 og igen, da klokken slog 12. Ja, faktisk kunne valgstedet Antvorskov Hallen i Slagelse det meste af dagen glæde sig over, at stemmeprocenten har været højere end ved det seneste Folketingsvalg i 2015.

Den sidste optælling af stemmerne er nu i gang, efter valgstederne lukkede klokken 20. Men med en stemmeseddel i hånden var de fleste vælgere hele dagen klar over, hvor krydset skulle sættes, da de endelig stod ved stemmeboksen.

Særligt velfærd, klima og udlændingedebat påvirkede deres valg.

- Jeg stemmer det, jeg altid har stemt, fordi det er det, der ligger mest i nærheden af der, hvor jeg selv synes, jeg står. Jeg går op i, at man gør noget for Danmark, og at man gør noget for sygehusvæsenet og for de ældre. Og så har jeg et nært afgrænset forhold til indvandrere og flygtninge, forklarede 57-årige Heidi Frederiksen, da Sjællandske mødte hende tidligere på dagen.

Hun valgte derfor at sætte sit kryds ved Dansk Folkeparti. For selvom både Stram Kurs og Nye Borgerlige også fører en stram udlændingepolitik, er de to partier gået over grænsen i deres retorik, mener Heidi Frederiksen:

- Paludan er især. Han er for yderliggående, og han har et grimt sprog. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Fordi man har nogle holdninger, kan man godt snakke ordentligt, sagde hun, inden hun gik ind for at stemme.

Men Heidi Frederiksen var ikke alene om at mene, at dele af udlændingedebatten har været hård. Også 19-årige Jonas Andersen, der skulle stemme til Folketingsvalget for første gang, var påvirket af tonen.

- Jeg synes rent principielt, at man skal tale ens til folk uanset, hvor de kommer fra, og hvad deres efternavn eller religion er. Vi er lige mennesker, og vi har alle ret til at være her, fortalte han og uddybede:

- Det er selvfølgelig noget andet, hvis man er dybt kriminel. Men grundlæggende har alle lov til at være i landet. Det går jeg meget op i, forklarede Jonas Andersen og fortalte, at også miljøpolitik og muligheden for mere velfærd påvirkede, at han satte sit kryds ved Socialdemokratiet.

Ifølge partilederen fra Stram Kurs skal Danmark nemlig langt fra være for alle. I stedet går Rasmus Paludan - modsat venstrefløjen - til valg på en hård udlændingepolitik, der blandt andet indebærer hjemsendelser af muslimer og et forbud mod islam. Noget, han har meldt ud fra start.

De udmeldinger tager 20-årige Yakup Karabulut dog ikke så tungt. Også han var i løbet af dagen forbi Antvorskov Hallen i Slagelse for at stemme.

Her lagde han særligt vægt på børne- og ungeområdet. Og Paludans ytringer om hjemsendelser påvirkede ham ikke meget:

- Debatten har været lidt grov engang imellem, men det er jo ytringsfriheden, der tillader det, så det har jeg respekt for. Paludan har selvfølgelig lov til at sige det, han har lyst til at sige. Det er jo hans ret. Det er bare ikke sikkert, jeg er enig. Og det er jo så min ret: At jeg må være uenig med ham, fortalte Yakup Karabulut, inden han gik ind for at sætte sit kryds ved Radikale Venstre.

- Der er mangel på ressourcer både til børn med anden etnisk baggrund og andre udsatte børn og unge. Jeg føler lidt, de bliver glemt, fordi ressourcerne ikke er der til at hjælpe dem. Så det er det, jeg lægger vægt på i dag, fortalte han.