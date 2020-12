Den unge kronhjort blev set ved motorvejen nær Tjæreby i onsdags. Foto: Anders Nielsen

Kronhjort påkørt på motorvejen

Af og til forvilder der sig et større dyr ud på motorvejen og ofte med kedelige følger for både dyr og bilister. Således også i onsdags, hvor en ung kronhjort blev påkørt og dræbt.

Slagelse - 06. december 2020 kl. 13:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Den lå på motorvejen mod Halsskov, et par hundrede meter vest for Tjæreby. Jeg så den, da jeg kørte mod Slagelse, og det lykkedes så at få taget et billede af den da jeg kørte hjemad i samme spor, som den lå, fortæller byrådsmedlem Anders Nielsen (S), som også har sendt et billede til avisen.

Anders Nielsen har i årevis været jagtinteresseret og er tidligere formand for Sydvestsjællands Jagtforening. Derfor ved han også et og andet om vildt:

- En kronhjort er stadig en meget sjælden gæst på disse kanter, og det var en forholdsvis ung hjort, som uden tvivl er blevet påkørt og er blevet dræbt. Det kan være livsfarligt at ramme en hjort af den størrelse - det viser en ulykke oppe på Vårby bakke for et par år siden, hvor en bil påkørte og dræbte hjorten. Bilen blev totalskadet ved sammenstødet, og kun et held har nok gjort, at føreren overlevede, fortæller Anders Nielsen, som ikke før har set en påkørt kronhjort.

- Det er bestemt ikke hverdagskost, at det sker i vores område, siger han og tilføjer, at kronhjorten er noget af en succeshistorie, da den breder sig mere og mere her på Sjælland.

- Jeg har for nylig fået at vide, at der er set krondyr både ved Hulby og ved Ormeslev, fortæller han.

En ung han Hjortevildtskonsulent Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforening bekræfter, at dyret på billedet er en ung kronhjort.

- Jeg vil anslå, at den er mellem to og tre år gammel, siger han.

En han kan typisk blive mellem 14 og 16 år, mens hunnerne kan leve op til 20 år.

Mads Flinterup fortæller videre, at der er relativt mange kronhjorte både nord og syd for Slagelse, og at begge grupper af og til søger mod hinanden - og dermed kan de af og til observeres i og omkring Slagelse Kommune.