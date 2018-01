Renny Rosenlund fra Agersø Kro mener, at medierne bør bringe flere positive historier om »Udkantsdanmark« ? og at beboerne selv har en del af ansvaret for, at det sker. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kroejer kalder til kamp for »Forkantsdanmark« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kroejer kalder til kamp for »Forkantsdanmark«

Slagelse - 27. januar 2018 kl. 07:55 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal være slut med at tale om »Udkantsdanmark« og »den råde banan« - sådan som det senest skete, da Altinget forleden bragte en artikel med overskriften »Den rådne banan er flyttet til Vestsjælland«. Og beboerne i områderne har en del af ansvaret for, at de to ord forsvinder fra det danske ordforråd. Det mener Renny Rosenlund, der er ejer af Agersø Kro og medlem af Slagelse Kommunes ø-udvalg for Agersø.

Derfor kommer han nu med et opråb:

- I mange år har der været længere mellem mediernes positive historier om Udkantsdanmark end afstanden mellem Skagen og Gedser, og de danskere, som er storbymennesker til benet, har tænkt tanken: "Hvorfor vælger man dog at bo der?". Udkantsdanmark er ikke et sted, det er en følelse - og det er en god følelse, siger Renny Rosenlund.

- 15 år efter, at danskerne blev introduceret til udtrykket »den rådne banan« kunne Kommunernes Landsforening bringe nyheden om, at der er 20 procent flere børnefamilier, der flytter fra Aarhus, Odense og København, end der flytter til, fortsætter han.

Kroejeren ser udflytningen af arbejdspladser og uddannelser - og familier - som et positivt skridt, og påpeger at flere og flere danskere også "af sig selv" har fået øjnene op for områdernes muligheder:

- Flere og flere danskere - inklusive regeringen - har fået øjnene op for »udkantens« potentiale, de flytter arbejdspladser og uddannelsessteder for at få et Danmark i balance og spørgsmålet om, hvorfor man vælger at bosætte sig i det såkaldte Udkantsdanmark er hermed relevant som aldrig før, siger Renny Rosenlund.

- I de nyeste undersøgelser er danskerne selv blevet spurgt om deres forhold til det såkaldte Udkantsdanmark og om, hvorfor Udkantsdanmark i deres øjne er trendy og fantastisk og hvorfor »Udkantsdanmark« burde kaldes »Forkantsdanmark«, lyder det.

Her nævner Renny Rosenlund specifikt en undersøgelse fra Dentsu Aegis Network Aarhus, og undersøgelsen »Derfor er Udkantsdanmark fantastisk« bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 2.000 danskere samt kvalitative interviews med 17 udkantsdanskere.

Den undersøgelse viser blandt andet, at 52 procent vægter kærlighed til naturen i udkanten højt. At 62 procent af udkantsdanskerne er enige eller meget enige i, at der bor mange ildsjæle i Udkanten - og at lokalpatriotismen er høj.

- Udkantsdanskerne yder selv en aktiv indsats for at holde deres samfund i gang, og dermed tager de også ejerskab over deres samfund i langt højere grad, end mange byboere gør. Vi er ikke kommunens klienter. Vi er samfundsborgere. Meget aktive samfundsborgere, siger kroejeren.

- Men beboerne ude i landdistrikterne bærer også selv en del af ansvaret for, at deres historie ikke i tilstrækkelig grad er blevet formidlet videre. Vi var blevet eksperter i at sidde rundt om kaffebordene i vore sofaer lørdag aften og fortælle hinanden: "Hvor kan vi dog leve det gode liv her i udkanten". Men vi holdt det for os selv. Med det resultat, at dem, der fortalte resten af danskerne om udkanten, var dem, der havde dårlige erfaringer herudefra, siger Renny Rosenlund.

Således slutter kroejeren af med en opfordring til sine medborgere i forkanten - og tilføjer slutteligt en opfordring til alle de danskere, der ikke bor i landområderne:

- Tag ud og se på de områder, som du troede var ved at "lukke og slukke" og se, hvordan vi blomstrer.