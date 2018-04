Se billedserie Sådan ser det meget ofte ud i skuret, når de unge har forladt det. Privatfoto

Krocketklub i nordby er plaget af hærværk

Slagelse - 25. april 2018

- Vi har da ikke noget imod, at de sidder i vores læskur indimellem. Bare de kunne lade være med at lave hærværk og efterlade så meget rod.

Det siger Jørgen Hansen, formand for godt 25 krocketspillere i AIG krocket, der holder til på en nedlagt fodboldbane bag det nye hockeystadion i Slagelse nordby.

Klubbens spillere er godt tilfredse med forholdene på banen, hvor de spiller hver tirsdag og torsdag ret rundt. I pauserne mellem de spændende dyster har de mulighed for at slappe lidt af i et lille læskur forsynet med borde og bænke.

- Vi har selv bygget det, men kommunen har betalt materialerne, fortæller Jørgen Hansen.

Men problemet for klubmedlemmerne er, at de ikke er ene om at bruge læskuret. Samt ikke mindst at disse brugere ikke behandler skuret spor pænt.

- Vi havde fra starten indrettet et lille rum til et tørkloset, så vi ikke behøvede at gå op i Nordhallen. Men der gik kun to dage, så var døren blevet smadret. Hver gang vi kommer herud, må vi bruge tid på at rydde alle mulige former for skrald væk. Der er desuden brændemærker på bordene, hvilket tyder på, at de sidder og ryger forskellige ting her, fortæller Jørgen Hansen, mens han fremviser borde, som også er godt ridsede efterhånden.

Et andet medlem fortæller, at han har fundet rester af en vandpibe i skuret.

- Det efterladte affald viser også, at de drikker limonade og ikke øl. Så det er i hvert fald ikke etnisk danske unge, mener den pågældende.

Jørgen Hansen siger da også, at folk i området godt er klar over, hvem de unge er.

- Der er tale om en seks-syv drenge på 14-15 år af anden etnisk herkomst end dansk, og de må som sagt gerne bruge skuret, hvis de da blot kunne lade være med at lave hærværk og efterlade et frygteligt svineri efter sig, siger Jørgen Hansen.

Der håber på, at det at klubben gør opmærksom på problemet, kan hjælpe med til, at det bliver afhjulpet, så klubmedlemmerne ikke hver gang de mødes, skal bruge tid på oprydning.