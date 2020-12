Kritisk: Jobcenter på vej under skærpet tilsyn

Der skal ansættes flere. Det kan måske afhjælpe, at kommunens jobindsats kommer under »skærpet tilsyn«.

Mens nabokommuner som Næstved og Sorø føres i front som inspirationskommuner, hvad angår deres jobindsats, halter andre efter. Herunder Slagelse, som lige nu står til at komme under skærpet tilsyn.

07. december 2020

Den røde advarselslampe lyser, når talen falder på jobindsatsen i Slagelse.

For nylig fik kommunen en plads som nummer 83 ud af 98 kommuner i landet i en rangering af, hvor gode - eller dårlige - kommunerne er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Samtidig viser det seneste indblik i jobcentrets formåen udi at opfylde tre forskellige delmål på området, at man langtfra lever op til kravene.

Et af dem er, at man skal tilbyde borgere på en langvarig offentlig forsørgelse fire samtaler fordelt på 12 måneder. Af de 2449 personer i målgruppen, der var tale om i september, har man dog blot opfyldt kravet i 1727 tilfælde.

Det vil sige 70,5 procent, hvor minimumskravet ellers er 80, hvilket i øvrigt var endnu dårligere end måneden forinden, hvor også man var under målet. Kun Guldborgsund gjorde det ringere.

Generelt lyder procenten på 67,17 procent, når man tæller alle på forsørgelse med.

Samtidig er man bagud på målet om at tilbyde beskæftigelsesrettede tilbud til borgere med mere end 12 måneders anciennitet. Det være sig blandt andet 225 timers ordinær beskæftigelse hen over et år.

Handler om hænder Kommunerne inddeles i tre kategorier: »Inspirationskommuner«, »aktuelt ikke i risiko« og »i risiko for skærpet tilsyn«.

Slagelse ryger som skrevet i den sidstnævnte kasse, hvor flere andre kommuner i landet også er at finde.

Ifølge formand for social- og beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune Thomas Clausen (EL) er det ikke nyt, at kommunen ligger, hvor den gør.

- Tager man revisionsrapporterne for de seneste år, er det også et kritikpunkt. Formentlig en konsekvens af dengang, man nedlagde 40 stillinger på jobcentret, mener udvalgsformanden, der henviser til fyringerne i borgmester Stén Knuths tid.

- Det er simpelthen ikke muligt at holde alle de samtaler, som kravet lyder på. Og det skyldes ikke coronakrise, men at der er for få hænder, siger politikeren, hvis udvalg forleden sagde god for at »investere«.

Det i form af fire fuldtidsstillinger mere til jobcentret, der - bemærker han - er et af de billigste i landet, hvad angår udgifter.

Når man ser på indsatsen for borgerne på offentlig forsørgelse, så peger resultaterne nemlig også på, at brugen af beskæftigelsestilbud og samtaler er mindre intensiv i Slagelse Kommune i forhold til andre kommuner.