Enhedslisten mener, at alle forældre skal kompenseres, hvis ikke de har ladet deres børn passe i institution. Som aftalt på byrådsmødet, mener Thomas Clausen.

Kritiserer »fedtede« byrådskolleger: - Giv alle forældre penge tilbage

Slagelse - 12. maj 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnefamilier i Slagelse Kommune, der ikke kunne få passet deres børn i nedlukningsperioden fra midten af marts og en måned frem, får det halve tilbagebetalt. Dog er det kun de forældre, der decideret har ønsket pasning, men fået et nej, der får fuld tilbagebetaling for den efterfølgende periode - april til og med 10. maj - hvor Folketinget kompenserer en del af udgiften.

Det slog børne- og ungeudvalget fast for en uge siden. Men ifølge Enhedslistens Thomas Clausen var det ikke det, byrådet enedes om ugen før.

- Her vedtog vi, at børnefamilier skulle kompenseres 100 procent for manglende service i daginstitutionerne og øvrige dagtilbud i genåbningsperioden fra april til maj. Det vil sige fuld tilbagebetaling, og den beslutning var Enhedslisten en del af og faktisk meget tilfreds med, siger Thomas Clausen, der kan konstatere, at udvalget har snævret feltet ind, så det kun er 70 børns forældre i hele kommunen, der nyder gavn af en tilbagebetaling. Ikke de forældre, der frivilligt - og på opfordring fra institutionerne - har holdt børnene hjemme.

- De, som har haft ønske om at få passet børn, men hvor det ikke har været muligt af forskellige årsager, får penge tilbage. På den anden side skal vi også holde hånden undneer vores institutioner og deres økonomi, så vi kompenserer ikke de forældre, der frivilligt har holdt deres børn hjemme, lød det i sidste uge fra udvalgsformand Helle Blak (S).

En »fedtet« beslutning Ifølge Thomas Clausen har flertallet truffet en beslutning, hvormed de fedter med pengene.

- Hundredvis af børnefamilier bliver snydt for tilbagebetaling for den periode, hvor der ikke har været plads til alle børn, lyder det fra Thomas Clausen, der mener, at alle forældre, der ikke har anvendt pasningstilbuddet, eksempelvis fordi der ikke har været plads, bør kompenseres.

- Udvalget har med sin beslutning ikke tilført en eneste krone til daginstitutionerne. Derudover vil tilbagebetalingen til forældrene ikke påvirke daginstitutionernes økonomi, eftersom pengene tages fra kommunens kasse i første omgang med efterfølgende kompensation fra staten i et eller andet omfang. Så med den beskedne tilbagebetaling rammer Slagelse Kommune sig selv og de øvrige 97 kommuner inden de kommende forhandlinger mellem kommunerne og regeringen om størrelsen af kompensationen fra staten. Nu kommer der lokalt til at mangle cirka fire millioner kroner, som kunne have givet efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Det er uheldigt for lokalsamfundet i en meget alvorlig økonomisk situation, mener han.

Udvalgsformand: - Vi er forsigtige Ifølge udvalgsformand Helle Blak (SF) savner Thomas Clausens udfald dog nuancer.

- I første omgang er vi bare forsigtige. Vi vil gerne sikre, at alle forældre får penge tilbage, hvis de har holdt børnene hjemme og ikke kunne få passet dem. Jeg har allerede sagt, at vi vil se på en yderligere tilbagebetaling, siger hun, men dvæler også ved, at det skal sikres, at det ikke går ud over området i fremtiden. Derfor har man afventet.

- Lige nu sidder man i Folketinget og bryster sig af hjælpepakker og kompensationer, men egentlig er det på kommunens regning lige nu, fordi de vil gøre en given kompensation til en del af økonomiforhandlingerne senere på året. Vi afventer derfor, lyder det fra udvalgsformanden, der tilføjer, at den fulde tilbagebetaling bliver en overvejelse i den kommende tid.

