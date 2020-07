47-årige Hanne Surrow Svare Jensen mistænker den lokale afdeling af Stop Spild Lokalt for urent trav. Hun stiller derfor op til bestyrelsen, når der skal holdes generalforsamling for at få klarhed over arbejdet med at hindre spild af mad lokalt. Et arbejde hun i øvrigt synes er rigtig godt. Foto: Helge Wedel

Kritikeren Hanne stiller op til bestyrelsen i Stop Spild Lokalt

Ideen om at bekæmpe madspild er alle enige om er god. Men rigtig meget tid går med beskyldninger om fusk med biler, regnskaber og løgne. 47-årige Hanne Surrow Svare Jensen bestyrer lukket Facebookgruppe for kritikere af Stop Spild Lokalt (SSL). Sjællandske nægtes adgang til den. Hun vil med i ledelsen ved at stille op til bestyrelsen i SSL, der dog truer hende med en injurie- og bagvaskelsessag.

Utryghed hos og trusler mod medlemmerne samt diskussioner om sexchikane er blandt argumenterne, som Sjællandske mødes med af 47-årige Hanne Surrow Svare Jensen. Hun er administrator af den lukkede Facebookgruppe »Stop fusk/uacceptabel behandling i stop madspild Korsør«, men hun ønsker af førnævnte årsager ikke at give Sjællandske adgang til gruppen, der tæller 44 medlemmer. Gruppen har eksisteret i omkring tre måneder med et kraftigt kritisk søgelys rettet mod den lokale afdeling af Stop Spild Lokalt (SSL) i Korsør. Gruppens medlemmer mistænker SSL i Korsør for at fuske med biler, regnskaber og ikke mindste lyve om udførslen af deres frivillige arbejde med at samle mad udløbet på dato ind i butikkerne, så det kan deles ud fra Madoasen i Korsør Bypark til værdigt trængende.

