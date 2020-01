Kritik af udvalgsformand: »Glemte« at invitere kolleger til borgermøde

Se billedserie Bauhaus er på vej til byen, og politikere i det relevante udvalg så gerne, at de havde været med ved beboermødet forleden. De blev dog først orienteret få timer før, hvilket vækker kritik.

Forvaltning og udvalgsformand kritiseres for at hemmeligholde informationer om møde med borgere om Bauhaus-planer.

Bauhaus er på vej til Slagelse. Det kunne læses på forsiden af Sjællandske torsdag, hvor det også fremgik, at der har været afholdt borgermøde med 23 berørte husstande omkring Kongevejen, der bliver nærmeste nabo til byggemarkedet.

Netop mødet har dog givet knas på de interne linjer, og Jørgen Grüner (SF), formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, beklager nu. Det viser sig nemlig, at ingen af udvalgets øvrige politikere blev orienteret om borgermødet, hvor Bauhaus-direktør fremlagde planerne for en kolos af et byggemarked.

Først den 14. januar klokken 14.11, et par timer før selve mødet i tirsdags, orienteres socialdemokraterne Anne Bjergvang, der er næstformand, og Steen Olsen samt Venstres to medlemmer af udvalget, Pernille Ivalo Frandsen og Knud Vincents, nemlig om, at der siden midten af december har været planlagt et borgermøde med det formål at orientere om projektet. Det vækker kritik.

- Tilliden er fuldstændig væk. Ikke engang på udvalgsmødet om mandagen nævner han (udvalgsformand Jørgen Grüner, red.) det med et ord. Først dagen efter finder vi andre ud af, at der er arrangeret et borgermøde, lyder det fra Knud Vincents, der i en replik på mailen den 14. januar klokken 14.11 svarer således:

- Det er på ingen måde tilfredsstillede, men meget i tråd med den måde jeg oplever flertallet arbejder på i denne kommune, dog troede jeg ikke det også skulle opleves i MPL, lyder det ordret i svaret til udvalgsformanden, der indrømmer, at udvalget burde være inviteret til sådan et møde.

Det er dog ikke kun udvalgsformanden, der må stå skoleret. Også administrationen får et hak i tuden, fordi der intet er meldt ud i en sag, der ellers har været på den politiske dagsorden igennem de seneste 12 år.

Ifølge aktindsigten i mails mellem politikere, embedsværk og udvalgsformand, som Sjællandske har fået, lægger heller ikke Socialdemokratiet fingrene imellem.

- Det er utroligt at det med outlook og mails kan være så svært at styre - med mindre der er en hel anden dagsorden eller kultur omkring inddragelse, skriver Steen Olsen (S) klokken 14.55 tirsdag.

Han uddyber over for Sjællandske, at sagen har gjort ham sur.

- Man kan jo tænke, om det er et bevidst valg, at oppositionen og Socialdemokratiet ikke skulle deltage i det møde, siger Steen Olsen, der ved tidligere lejligheder i øvrigt har stået stejlt på, at borgerne kommer i første række og skal høres.

Jørgen Grüner, der har været i kontakt med forvaltningen om afholdelse af mødet siden før jul - og i øvrigt havde et møde med Bauhaus, borgmester og administration den 21. november - ærgrer sig.

- Det skyldes manglende kommunikation, og det er selvfølgelig en fejl. Da jeg finder ud af, at mødet har karakter af et decideret borgermøde, skriver jeg ud til udvalget, siger udvalgsformanden, der imidlertid samtidig bemærker, at man er i en tidlig fase.

- Der vil blive rig mulighed for at møde borgerne, når vi kommer længere frem, siger han.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) følger ærgrelsen og afviser, at den manglende invitation skulle skyldes, at nogle politikere skulle holdes udenfor.

- Det er i hvert fald ikke en instruks fra min side af, at de ikke skulle med, bemærker han.

Ifølge mails fremgår det i den forbindelse tydeligt, at mødets karakter har været alle bekendt.

»Før vi igangsætter en lokalplan, vil vi gerne indkalde jer beboere i området til et informationsmøde, hvor en eller flere repræsentanter fra Bauhaus vil fortælle lidt om, hvad de har af planer for udnyttelse af grunden. Fra kommunen vil udvalgsformanden for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Jørgen Grüner, og jeg deltage,« lyder det i mail den 16. december fra en byplanlægger til en repræsentant for beboerne ved Kongevejen.