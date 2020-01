Se billedserie - Trist at se manglen på politisk ansvar, mener tidligere kraftvarmeformand Thomas Vesth

Kritik af prisstigninger og mulig lukning af biogasværk

Slagelse - 24. januar 2020

- Det er en skandale, at det her kan ende med, at Hashøj Biogas må lukke.

Lyder det fra Jan Møller Pedersen, tidligere bestyrelsesmedlem i Hashøj Kraftvarmeforsyning og suppleant til Slagelse Byråd for Venstre.

Han er ude med kritik af, at det ikke er lykkedes for kraftvarmeforsyningen og biogasværket at lande en aftale.

- For området vil det betyde tab af arbejdspladser, og det kan også betyde, at der vil komme til at lugte en del mere af gylle i Dalmose og omegn, når landmændene ikke længere kan få afgasset deres gylle på biogasanlægget, siger Jan Møller Pedersen.

Han gør samtidig i et indlæg i Sjællandske opmærksom på, at bestyrelsens varsling i nyhedsbrev om størrelsen på prisstigningen pr. 1. februar jo slet ikke holder.

- Der er ikke tale om prisstigning på omkring et par tusinde kroner for et gennemsnitshus, sådan som det fremgår af nyhedsbrevet, men på mellem 5000 og 7000 kroner, når man regner på tallene, siger Jan Møller Pedersen.

gHan henviser til, at værkets pris pr. KWH stiger fra 0,51 øre i 2019 til 0,91 øre i 2020 ifølge det takstblad, som kan ses på hjemmesiden.

Sjællandske har regnet det ud til en prisstigning på 6493 kroner for et gennemsnitshus, svarende til en stigning på 70 procent.

Forelagt dette erkender bestyrelsesformand Ole Worm regnestykket.

- Men vi håber jo ikke, at det ender sådan. Hvis vi får det nye værk klar til efteråret, kan prisen sænkes, siger formanden.

Der i øvrigt kan melde om, at det milde vejr i øjeblikket også er til gavn for varmeprisen.

a- Når vi må hæve prisen, så skyldes det jo de mange ekstra udgifter vi har haft i forbindelse med, at Hashøj Biogas har klaget over projektet med det nye værk. Her har vi måttet bruge mange penge på rapporter, og samtidig har vi måttet indkøbe ekstra energi, fordi vi ikke fået den biogas, som vi var lovet, siger Ole Worm.

Han peger også på, at man er gået glip af et energitilskud på to millioner kroner, som man ville have fået, hvis den nye varmepumpekedel var kommet på plads i 2020.

Ole Worm vil redegøre for sagerne på et møde for andelshaverne 28. januar klokken 19.00 i Dalmosehallen.

Han er bekendt med kritikken fra Jan Møller Pedersen, som han ifølge eget udsagn har haft en del korrespondence med.

- Jan Møller Pedersen er først og fremmest ude på at slå politisk mønt af det her. Han har jo tidligere siddet i bestyrelsen, hvor han gik ud med nogle interne ting, mener bestyrelsesformanden.

Han hentyder her til den voldsomme ballade for nogle år siden, som førte til at daværende bestyrelsesformand Thomas Vesth blev væltet.

sThomas Vesth har også kommenteret på udviklingen i en kommentar til den seneste artikel om sagen i Sjællandske og på sn.dk

- Trist at se manglen på politisk ansvar i sagen. De to værker har tilsammen den perfekte opbygning i forhold til at være en del af en grøn omstilling. Anlæggene er godt dimensioneret, gode lagringsmuligheder af både gas og varme, høj fleksibiltet i forhold til den flukturerende vindmøllestrøm og så videre, skriver Vesth.

Han skriver videre, at »såfremt dette nu ødelægges, er det den forkerte vej, men forvaltning og det politiske system forstår åbenlyst ikke sammenhængen.«

- En opførelse af flisværk har ingen positiv klimaeffekt, nærmest tværtimod. At standse elproduktion på et optimalt motoranlæg til biogas er nærmest »hul i hovedet«, skriver Vesth.

Han skriver videre, at »selve sagsbehandlingen og de manglende samfundsøkonomiske beregninger burde standse beslutningen.«

væ- Endelig vil man endnu en gang helt unødigt pålægge varmeforbrugerne en forlænget forblivelsespligt trods en dårligere økonomi. Det er ganske enkelt uanstændigt, skriver Thomas Vesth.