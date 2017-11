Radikale Venstres Troels Brandt (til venstre i billedet) kalder natlig aftale om konstituering »løs«. Han er ikke ubetinget for John Dyrby Paulsen, men forhandler også med Venstre og Dansk Folkeparti. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Kritik af nyvalgt byrådsmedlem: - Det er uhørt

SF's Helle Blak, som ved valget forleden blev partiets absolutte stemmesluger, er ikke særlig tilfreds med den måde, som den radikale Troels Brandt i øjeblikket agerer på.

Han gik tirsdag nat med på en »løs« aftale, hvorefter John Dyrby Paulsen (S) gik ud på rådhusets øverste sal og deklarerede, at han var ny borgmester i Slagelse Kommune med et 17 mandat stort flertal. Et af dem er Troels Brandts.

Dagen efter dukkede han dog ikke op til forhandlinger og har senere selv sagt, at han gerne sætter sig for bordenden, hvis bare flertallet bliver bredt nok. Også gerne i samarbejde med Venstre og Dansk Folkeparti.

- Men jeg synes, det er uhørt, at han som ny mand kommer og leger fredsmægler på den måde, siger Helle Blak, hvis parti og Enhedslisten stadig bakker John Dyrby Paulsen op.

- Det er jo også helt urealistisk, at han bringes i spil som borgmester. Der er for mig at se kun to mulige kandidater, nemlig Stén Knuth (V) og John Dyrby Paulsen, som vælgerne har peget på, siger Blak, der videre siger, at hun naturligvis politisk er mest på linje med Dyrby Paulsen.

Også Enhedslistens Thomas Clausen holder sig ikke tilbage.

- Radikale Venstre er som sæbe. Man ved ikke, hvor man har dem. Vi kan jo håbe, at parterne fremadrettet udviser respekt for hinanden, så det ikke bliver grimt. Men helt ærligt, det er som at tro på julemanden, siger han til TV 2.

