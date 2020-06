Hvad bliver der gjort målt op mod summen af 43 millioner kroner, spørger Christopher Trung Paulsen (V).

Kritik af milliondyr indsats: - Det er beboerne, der skal have æren for alt det gode

Slagelse - 11. juni 2020 kl. 14:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helhedsplanen »En fælles indsats« har aflagt årsrapport for udviklingen i fire af kommunens boligområder. Det går både frem og tilbage på flere punkter.

Venstre-politiker Christopher Trung Paulsen forlanger dog nu svar på, hvad de 43 millioner kroner, der er afsat til det fireårige projekt, har gavnet indtil nu.

Han er selv stor tilhænger af indsatser i boligområder, men fordi alt for meget flagrer i vinden - det være sig for eksempel, hvilken rolle helhedsplanen reelt set har haft på udviklingen, der er både negativ og positiv - stiller han sig undrende.

Det sker ifølge ham, efter han har kigget rapporten igennem og talt med flere beboere i områderne.

Forleden gav det debat under social- og beskæftigelsesudvalgets møde, at det politiske punkt om rapporten var lukket for offentligheden. Udfaldet blev, at sagen blev udsat og senere skal drøftes under et åbent punkt.

Allerede nu ønsker han imidlertid svar på ikke under 22 spørgsmål, som for ham er essentielle i forhold til, hvorvidt de 43 millioner kroner, der bruges, er givet godt nok ud.

- Jeg efterlyser, hvilken rolle helhedsplanen reelt set har. Hvis antallet af bilbrande falder, er det så et udtryk for, at helhedsplanen har gjort noget, eller ville det være sket uanset hvad, spørger Venstre-politikeren.

Som FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen forklarer det, er det ikke udelukkende helhedsplanens skyld, at en udvikling på et område synes negativ. Ej heller hvis der var tale om en positiv udvikling.

- Men det gavner forhåbentligt, når vi tilfører ressourcer og er mere opsøgende i forhold til de unge. Der bliver gjort meget, mener direktøren.

Beboer: Vi ser dem ikke

Ifølge flere beboere i særligt Ringparken er der ingen tvivl om, at pengene og det ekstra fokus gavner. Der er dog også flere, som ytrer skepsis.

Eksempelvis Riza Agar, der var en af flere, som tog initiativ til en fredelig moddemonstration i forbindelse med Stram Kurs-demonstrationen i maj.

- Der så vi ingenting til helhedsplanen. Jeg gjorde i hvert fald ikke, og at antallet af bilbrande og anmeldelser er faldet, skal de heller ikke have æren for. Man ser dem ikke, og mange af os, der gør noget herude, ved slet ikke, hvordan vi får kontakt til dem, lyder det fra Riza Agar, der godt er klar over, at der arrangeres grillfester i ny og næ, hvilket på sin vis er godt.

- Men der er altså stadig narkosalg og nogle unge mennesker, der er på kanten og ikke finder tilbage af sig selv. Dem rammer indsatsen bare ikke, selv om det jo netop er dem, der har brug for hjælpen, mener han.