Når borgere ringer for at anmelde herreløse katte i Slagelse Kommune er der ofte ikke ressourcer nok til, at de kan indfanges, selv om der er en aftale på plads med Kattens Værn. Der er behov for en bedre løsning, mener flere, der er i gang med en underskriftsindsamling, som skal lægge pres på politikerne. Privatfoto

Kritik af kommuneaftale: - Mange dør af sygdomme, sult og kulde

En aftale mellem Slagelse Kommune og Kattens Værn er ikke nok til at løse et stigende problem med herreløse katte, lyder kritikken fra flere. Borgere lades i stikken og må selv indfange kattene, hvis de ikke skal dø af enten sygdomme, sult eller kulde.

Sådan fortæller 54-årige Annitta Schou, der bor ved Boeslunde 14 kilometer syd for Slagelse og oplever, at herreløse katte er et stigende problem i kommunen.

- Det gentager sig i maj måned. Der kommer denne her lille, spinkle, usle hunkat. Hun er så sulten, at hun spiser det mad, som jeg har lagt til fuglene.

