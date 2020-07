Se billedserie Katrine Jensen, 25 år, er flyttet til Polen. Her ser det ud til, at hun - modsat hvad det ville være tilfældet i Slagelse - kan beholde sin søn.

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af kommune: Plejefamilie klar inden afgørelse var truffet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af kommune: Plejefamilie klar inden afgørelse var truffet

25-årige Katrine Jensen, der flyttede til Polen for godt to uger siden, havde ikke udsigt til at kunne beholde sin nyfødte søn. Aktindsigt hos de polske myndigheder viser, at Slagelse Kommune var klar med en plejefamilie, og at hendes skæbne således syntes beseglet på forhånd.

Slagelse - 16. juli 2020 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke truffet en formel afgørelse. Det lå dog i kortene, at 25-årige Katrine Jensen fra Dalmose, der natten mellem 30. juni og 1. juli flyttede til Stettin i Polen for at føde sin anden og nu 10 dage gamle søn, ikke skulle beholde ham. Det viser aktindsigt fra de polske myndigheder, som Sjællandske er i besiddelse af.

Heri slås det fast, at korrespondancen mellem den danske ambassade i Polen og Slagelse Kommune, med Social- og Indenrigsministeriet som mellemled, bar tydeligt præg af, at Slagelse Kommune allerede havde besluttet sig efter en ifølge kommunen »længere« proces.

Blandt andet oplyses det i aktindsigten, hvori langt det meste er skrevet på polsk, at der var udsigt til en anbringelse med magt hos en plejefamilie, der tilmed allerede var fundet.

- Det er ude af proportioner. Man har bekymret sig på forhånd, og der er ikke engang truffet en formel afgørelse, siger kvindens advokat i Danmark, Torben Dyring Kledal, Keller Advokatfirma.

Ifølge Slagelse Kommune er der dog intet odiøst i, at man gjort et forarbejde. Der kan slet ikke træffes en afgørelse, før barnet er kommet til verden.

- Generelt kan der ikke træffes beslutninger om indsatser, herunder anbringelse af børn, før de er født. Derfor bliver afgørelser om anbringelse ved fødslen truffet ved formandsbeslutninger med efterfølgende forelæggelse for Det særlige Børne og Ungeudvalg, lyder det generelt fra børne- og ungedirektør Vini Lindhardt.

Følges tæt De relevante myndigheder i Polen deler ikke i udgangspunktet Slagelse Kommunes bekymring for den nyfødte dreng Luca. Den konklusion drages dog med flere forhold, idet man langtfra har tænkt sig at slippe sit fokus på moren, der for fire år siden fik fjernet sin førstefødte søn efter blot 1,5 måned. Det efter et ophold på Holmegaardshuset i Fensmark, hvor målet ellers var at få givet den nybagte mor de rette færdigheder udi forældrerollen.

Meget er dog sket siden, slår både Katrine Jensen, hendes advokat, hendes mor og deres partsrepræsentant, Lars Christensen, fast. De mener ikke, at hun har fået en chance her anden gang.

- Det her viser jo, at er du én gang i søgelyset, så vil du være det for altid. Og her har man tilmed allerede planlagt, hvad der skal ske, siger Torben Dyring Kledal.

Det fremgår af aktindsigten, at der vil blive ført tilsyn, og at den nybagte mor vil blive rådgivet, så hun kommer godt på vej i et land, som hun ikke sådan kender, og hvor hun desuden ikke kan sproget.

Hun er dog i selskab med mange andre skandinaver, såsom nordmænd, der er flygtet nordfra grundet udsigten til myndigheders mulige tvangsfjernelse af deres børn.

Bliver hos mor Den lille dreng, hvis far bor i Danmark, men ikke er involveret som sådan, bliver derfor hos mor, og ifølge de polske myndigheder er det de gentagne bekymringsskrivelser fra Danmark, der vækker et særligt blik.

De samtaler, uanmeldte besøg og undersøgelser af morens evne til at drage omsorg for et barn, der er blevet foretaget fra polsk side allerede, viser dog slet ikke tegn på, at der er noget at være bekymret for, lyder det i aktindsigten.

Godt nok er Katrine Jensen stærkt ordblind og har ikke nogen uddannelse grundet mange bump undervejs i sin skolegang, men hun har i Polen fundet en rummelig lejlighed, hvor alt er i orden. Det var konklusionen på et besøg i hendes bolig, der ligger i udkanten af den polske storby, som blev aflagt i umiddelbar forbindelse med fødslen på et lokalt hospital.

Det skrives samtidig, at der er god kontakt mellem mor og søn, at hun ammer, som hun skal, og tager sig af barnet efter forskrifterne.

- Hun viser stor interesse for sin søn, lyder det blandt andet fra en sygeplejerske, der samtidig konkluderer, at hun er en »voksende mor«.

Spurgt ind til alkohol Hvad der synes specielt for aktindsigten, er, at en del omhandler alkohol og kvindens forbrug af samme. Det af en klar årsag.

Kvinden har tidligere været til udpumpning grundet druktur i byen, men omfanget er slet ikke af en kaliber, så det er relevant.

Hendes advokat betragter det faktisk som værende totalt irrelevant.

- Hvem har ikke oplevet at være beruset og måske at have fået lidt for meget? Særligt når man er ung? Det her vidner om, at man har skullet finde noget frem, som kunne begrunde en bekymring, siger Torben Dyring Kledal, der anfører, at man i så fald kan finde noget på alle - hvis man vil.

- Hvis du graver tilstrækkeligt, vil du kunne finde noget om os alle sammen. Det siger dog ikke noget om, hvorvidt man er en god forælder eller ej, mener advokaten.

Ifølge Katrine Jensen og hendes mor, Dorte Jensen, er det en del af det at være ung, og det har ikke været en del af graviditeten.

- Hun har fået taget urinprøver, hver gang hun besøgte jordemoderen, fordi der har været tale om, at hun har været i byen, siger moren.