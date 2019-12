Kritik af eksborgmester: Spild af borgernes penge

Stén Knuth (V) kritiseres for at spendere over en halv million af skatteborgernes penge på et rådhusprojekt, der senere druknede og røg i skuffen.

Slagelse - 20. december 2019 kl. 08:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal man bruge skatteborgernes penge, ja, så skal de bruges med omtanke.

Det får tidligere borgmester Stén Knuth (V) nu kritik for, at han ikke har gjort.

Arbejdet med et rådhusprojekt - igangsat i 2016 - er nemlig endt ud i, hvad flere politikere i dag kalder »ingenting«. Ifølge Knuth grundet politisk uro og uvilje udi et fælles samarbejde, men ifølge den nuværende borgmester, John Dyrby Paulsen (S), alene på grund af, at eksborgmesteren »for egen regning« og uden at inddrage nogen som helst andre påbegyndte et arbejde, der har kostet skatteyderne 566.622 kroner.

- En mærkelig måde at arbejde på. Hvis jeg skulle bruge en halv million på sådan noget, ville jeg nok først spørge økonomiudvalget. Og hvis man virkelig ville det her, så burde man tage en snak med nogle potentielle investorer og fortælle os andre om det. Vi har intet kunnet få at vide, siger John Dyrby Paulsen, der konstaterer, at projektet er lagt i skuffen.

Selv er Stén Knuth ærgerlig over, at rådhusprojektet, der blandt andet blev tænkt realiseret ved Antvorskov Allé, er endt som en skuffesag.

- Jeg kan godt forstå, at borgerne tænker, hvad vi dog har gang i, indrømmer eksborgmesteren, der bekræfter, at man også tog til Sverige.

- Vi var oppe at besøge en mindre by, hvor et investorfirma har bygget et svømmehalsprojekt for en kommune, hvor man så lejede sig ind i 20 år. Det var også det, jeg havde tanker om i Slagelse. Og der var faktisk også nogle mulige investorkroner, men grundet politisk uro gik pengene et andet sted hen, siger Stén Knuth, der dog samtidig mener, at vejen var banet.

- I den budgetaftale, vi lavede i efteråret 2016, forsøgte jeg at præsentere tankerne. Men vi går rigtig galt af hinanden, for ingen ville være med til noget - andet end ballade. Så det var spild af kræfter, men også spild af økonomi. Jeg er ked af, at vi har brugt så mange penge på det, og at de politiske processer stoppede, siger han.

Ifølge viceborgmester Villum Christensen (LA) er det skidt, hvis man som borgmester igangsætter et arbejde, men aldrig får det på dagsordenen, når man spenderer over en halv million af skatteborgernes penge på det.

- Jeg husker, at gruppeformændene er blevet præsenteret for tankerne, men det har aldrig været politisk drøftet som sådan. Hverken før eller efter, siger han.