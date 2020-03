Der er ikke kun politikere med ved budgetmøderne. Også embedsfolk og andre ansatte. Stén Knuth og John Dyrby Paulsen er dog uenige om vigtigheden. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Kritik af dyre budgetmøder: Også et hav af embedsfolk deltog

Slagelse - 03. marts 2020

»Våde sparemøder i fattigkommune: Tre gange på strandhotel«.

Således lød det på Ekstra Bladets spiseseddel forleden, og den har ikke underligt vakt forargelse. For hvordan kan kommunens politikere tillade sig at spise, drikke, overnatte og diskutere budgetter på Klarskovgaard og Kobæk Strand Konferencecenter til en samlet sum af 241.610,65 kroner, inklusive ekstraregning for alkohol, når borgerne samtidig skal høre på, at der skal spares, lyder spørgsmålet.

»Spild af tid« Det skal siges, at det ikke kun var 31 politikere, der tog for sig af varerne. Det gjorde op imod 15 embedsfolk også, da der i 2019 blev indkaldt til budgetseminar.

- Desuden var også HovedMed (kommunens samarbejdsudvalg, red.) med, som endda inviterede nogle af deres sektorformænd. Det var ikke kun politikere, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der dog erkender, at tre møder - herunder to i slutspurten op imod en budgetaftale - var for mange.

Eksempelvis fandt seminaret den 4. og 5. september sted på dagen, hvor der blev indgået økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Et faktum, der i efteråret fik Dansk Folkepartis Ann Sibbern til at kalde budgetmødet for »spild af tid«.

- Vi kendte kun de overordnede tal, lyder det fra borgmesteren, som indrømmer, at det var et svært grundlag at forhandle ud fra.

Med blikket rettet på resultatet af budgetbestræbelserne, der en måned senere endte med en budgetaftale med kun 16 medunderskrivere ud af 31 mulige - og uden Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - mener han samtidig, at pengene kunne være givet bedre ud.

- Der er altid noget socialt i det, men resultatet blev ikke godt. Det er noget, vi tager med os, lyder det.

Færre embedsfolk under tidligere borgmester

At der ved budgetmøderne var henholdsvis 13, 14 og 15 embedsfolk med plus et antal medarbejderrepræsentanter giver ifølge borgmesteren dog god mening. I hvert fald i udgangspunktet.

- Jeg synes, at det forbedrer og højner kvaliteten af vores samtaler. Vi kan lige spørge ind hos en fagchef, der har med et givent område at gøre, i stedet for som tidligere at udveksle uvidenhed, som jeg synes, det har virket som om førhen, siger han.

Forhenværende borgmester Stén Knuth (V) er og var af en anden holdning.

Budgetseminaret den 1. og 2. september 2016, hvor han bar borgmesterkæden, kostede skatteyderne 61.810 kroner. Her var syv embedsfolk fra ledelsen med.

Året efter var der fire med udover byrådet. Det arrangement kostede 28.505 kroner.

- Vi tog mange af vores forhandlinger på rådhuset, men vi var også på Kobæk. Grundlæggende er budgetter en politisk forhandling, mens embedsfolk sørger for tallene. Det betyder ikke, at de behøver være med til selve seminaret. Jeg mente i hvert fald ikke, at det gav mening, at de var der, siger Stén Knuth, som mener, at man bør skære ind og fokusere på, hvad opgaven er.

- De har jo bare siddet der, men det har nok ikke været nødvendigt. Og jeg noterer mig da også, at der er blevet drukket og spist lidt. Egentlig mener jeg ikke, det hører hjemme på et seminar, at man skal drikke vin og sådan til langt ud på aftenen, tilføjer han om 2019-møderne.