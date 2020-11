Kritik af betjent: Sammenlignede beboere med rotter

Tre klager over en betjents sprogbrug under en Stram Kurs-demonstration i foråret koster nu kritik fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Ordene faldt, i kølvandet af at Paludan ønskede demonstrationen rykket til et andet sted inde i Ringparken den 17. maj.

Vedkommende vidste imidlertid også godt, at han nok var på kant af, hvad der var okay.

I stedet for at bruge et udtryk såsom »at stikke hånden i en hvepserede« anvendte han et andet ordvalg, som var dumt, har han forklaret i en afhøring. Han har samtidig præciseret, at det ikke har været hensigten at udtale sig racistisk eller nedladende.