Se billedserie I april stod nogle af de frafaldne serviceassistent-elever frem med deres kritik.

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af arbejdsmiljø får følger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kritik af arbejdsmiljø får følger

Slagelse - 18. juni 2021 kl. 07:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Pengene er ikke fundet endnu, men nu findes der en plan for, hvordan arbejdsforholdene i den kommunale rengøring kan blive bedre. Det faktum at otte ud af 20 serviceassistent-elever med praktik i Slagelse Kommune droppede udddannelsen kombineret med den kraftige kritik af arbejdsmiljøet, som nogle af dem fremsatte i Sjællandske har ført til, at der nu er en plan for opkvalificering af så mange medarbejdere i rengøringsservice som muligt.

De frafaldne serviceassistent-elever kunne slet ikke se de ting, de har lært på den teoretiske del af uddannelsen på ZBC, blive brugt ude på praktikpladserne. Tværtimod oplevede de, at de ikke skulle komme og tro, at de kunne lære de øvrige medarbejdere noget.

De elever, der havde opgivet deres uddannelse på grund af, hvad de betegnede som rent kaos, fortalte også, at mange af deres kolleger ikke kunne tale dansk, og at det var årsag til en del af problemerne.

Den plan, der nu er kommet til verden, indeholder ud over opkvalificering af de nuværende medarbejdere til enten serviceassistenter eller rengøringsteknikere også et tilbud om undervisning i dansk eller matematik.

»Langt de fleste ansatte i kommunens rengøringsservice er af anden etnisk herkomst, og flere medarbejdere har netop kun de danskkundskaber, de har fået gennem de obligatoriske sprogskolekurser«, hedder det blandt andet i den plan, der er lagt.

Forventningen er, at der med flere uddannede medarbejdere også vil ske en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Hvad det psykiske arbejdsmiljø angår, fremhæver kommunen, at den psykiske arbejdsplads-vurdering, der er lavet dette forår, viser, at lederne er blevet bedre til at anerkende og påskønne medarbejderne med mindre stress til følge.

Det bliver frivilligt

Det bliver frivilligt for medarbejderne at tage imod uddannelses-tilbuddet, men målet er, at en tredjedel af de 127 månedslønnede på rengøringsområdet takker ja, så flere får en større viden og kan være med til at løse de daglige udfordringer.

Der er imidlertid ingen garanti for, at uddannelses-tilbuddet bliver en realitet. Da sagen blev vendt i byrådets økonomiudvalg, endte det med, at spørgsmålet om pengene til initiativet skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Et beløb på 150.000 kroner næste år skal stige til 250.000 i 2023 og frem mod 2025 til 550.000 kroner.

Ingen garanti

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) kan da heller ikke garantere noget:

- Men det er så god en idé, at vi i hvert fald er nogle, der vil kæmpe for det, og det virkede nu også, som om der var rimelig konsensus omkring det i økonomiudvalget, siger han.

Han erkender, at planen for opkvalificering er udtryk for, at der var noget galt, da kritikken fra de frafaldne serviceassistent-elever kom frem.

- Vi er blevet opmærksomme på, at vi kan gøre nogle ting bedre, siger John Dyrby Paulsen.