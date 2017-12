Kritik ændrer julen

Hun og Helle S. Madsen forklarer satsningen på Nytorv med, at det er umuligt at gøre meget ud af alle de pladser, der er er byen, og så ser de i øvrigt den nytænkte udsmykning som et forsøg - ikke mindst i forhold til, om den kan få lov til at være i fred for hærværsfolk.

Nytorv er også blevet betænkt med et kunstnerisk udsmykket busskur i et hjørne af Nytorv. Her er folk allerede begyndt at sætte sig for at tage en pause i iglolignende rammer.