Lederen fra Autisme Center Vestsjælland i Slagelse sagde, ?at der var en stikker iblandt os?, fortæller en 26-årig kvinde til Sjællandske. Foto: Mathias Skov Jepsen

Kritik: Ubehagelig stikkerkultur med ulovlige journalrettelser

En tidligere ansat hos Autisme Center Vestsjælland i Slagelse anklager arbejdspladsen for psykisk dårligt arbejdsmiljø, manglende rettidige lønudbetalinger og uhensigtsmæssig overvågning af medarbejderne. ACV’s leder kan ikke genkende kritikken.

25. oktober 2021

En 26-årig kvinde fra Slagelse anklager sin tidligere arbejdsplads Autisme Center Vestsjælland (ASV, red.) for blandt andet at holde på hendes løn, etablere en usund "stikkerkultur" og fortæller om ledere, der foretager uberettigede og ulovlige rettelser i borgernes dagbogsnotater samt et generelt usundt, psykisk arbejdsmiljø.

Den 26-årige har ikke ønsket at stå frem med navn af hensyn til hendes fremtidige jobmuligheder. Sjællandske er bekendt med kvindens fulde identitet.

Til daglig læser hun til socialrådgiver, men egentlig er hun uddannet social- og sundhedshjælper. En uddannelse, der for den 26-årige kvinde handler om at passe på de borgere, der har allermest brug for ekstra hjælp.

Det var også under det diktum, at hun søgte job på Autisme Center Vestsjælland for 2,5 år siden. Men forløbet har - ifølge kvinden selv - ikke bidraget med andet end "ubehagelige" situationer.

- Da jeg blev ansat i 2019, gjorde flere af medarbejderne mig opmærksom på, at ledelsen havde for vane at udspørge personalet om de andre medarbejderes indsats. I første omgang tænkte jeg ikke mere over det. Men det gik hurtigt op for mig, at der var flere problemer på stedet, siger den 26-årige kvinde til Sjællandske.

Manglende løn Selv har hun i dag sagt op på ACV som følge af det dårlige arbejdsmiljø, men også opsigelsen har kastet en lang sort skygge efter sig. Kvinden mangler nemlig fortsat at få udbetalt en restløn på over 17.000 kroner fra lønperioden august 2021.

Det understøtter et løntjek, kvindens fagforening har foretaget, som Sjællandske har fået indsigt i.

- Jeg manglede 33.945,36 kroner i alt efter min opsigelse. Noget af det er kommet drypvis i september, mens jeg fortsat mangler 17.544,51 kroner, som ACV ikke har udbetalt - og jeg har ikke hørt noget, siger hun.

Ifølge notatet fra kvindens fagforening er der tale om et "kompliceret løntjek", hvor der udover de 17.544,51 kroner - ifølge fagforeningen - er 127 timers ferie, der ikke er noteret korrekt, og som arbejdsgiveren derfor skal tilbageregulere.

Sjællandske har forholdt ACV's konstituerede leder, Britta Møller Christiansen, kritikken.

- ACV har ansat en medarbejder, der er specialist inden for HR, der arbejder med at gennemgå sager løbende for at sikre, at tallene passer. ACV har altid et tæt samarbejde med HR Jura i Slagelse Kommune omkring dette, forklarer Britta Møller Christiansen.

Ifølge hende er der ikke nogen uafsluttede lønsager.

Dagbogsnotatet, der blev rettet

- Skal jeg bare starte ved begyndelsen?

Sådan lyder det fra kvinden, da Sjællandske møder hende på hendes uddannelsessted.

Ifølge kvinden selv opleves de problematiske forhold på ACV som noget af det første, da hun tilbage i 2019 blev ansat som vikar - inden hun senere blev fastansat.

- Da jeg lige var blevet ansat på ACV, blev jeg opsøgt af min leder, som spurgte mig, hvorvidt der var mulighed for at rette i dagbogsnotater, fortæller kvinden til Sjællandske.

Dagbogsnotatet dækker over det journalsystem, som centret dagligt bruger til at notere, hvad der er sket på bostedet i løbet af dagen. Her indgår også de delmål, som kommunen fastsætter, oplyser den 26-årige kvinde.

- Hun (lederen, red.) sagde, at vi havde en stikker iblandt os, fortæller kvinden.

Årsagen til, at journalen skulle rettes, skyldtes en forældreklage, forklarer kvinden. En klage, der blev indgivet, da en tidligere medarbejder og kontaktperson for en af beboerne, var blevet afskediget.

"Det må man ikke" Beboerens forældre fik kendskab til afskedigelsen gennem en anden ansat hos ACV, hvorfor forældrene klagede over, at ledelsen ikke havde meldt noget ud.

Det er således på baggrund af en telefonsamtale mellem lederen og forældrene, at rettelsen i notatet skal foretages, forklarer kvinden.

- Vores leder sagde, at det var vigtigt, at dagbogsnotatet stemte overens med det, hun lige havde sagt til forældrene. Og det må man ikke. Man må ikke bare rette dagbogsnotatet, så det passer. Det giver et forkert indtryk af håndteringen af sagen, siger kvinden.

Den konstituerede virksomhedsleder hos Autisme Center Vestsjælland Britta Møller Christiansen har ikke ønsket at kommentere på den konkrete sag, men oplyser til Sjællandske, at sager om arbejdsforhold altid behandles forebyggende.

- Vi har hos Autisme Center Vestsjælland stort fokus på, at vi arbejder forebyggende med arbejdsmiljøet. Det gør vi målrettet for at sikre det bedste arbejdsmiljø, så vi kan løfte vores kerneopgave: Nemlig at være der for borgeren, siger hun.

Britta Møller Christiansen forklarer, at det ikke er muligt at rette i ACV's journalsystem.

Stikkerkultur og Facebook-overvågning

Ifølge den 26-årige kvinde er sagen om det rettede dagbogsnotat - som, hun fortæller, har fundet sted - særligt problematisk. Men kvinden mener, at episoden blot er ét ud af mange eksempler på, at ledelsens håndtering af personalesager skaber stor frygt blandt medarbejderne.

- Min leder sagde i begyndelsen (af ansættelsen, red.), at hendes store ambition var at skabe en kulturændring på stedet. Derfor skulle alle "gamle ACV-medarbejdere" i princippet ud, og derfor udspurgte hun mig, hvordan mine kollegaer udførte deres natarbejde, siger hun.

Ifølge kvinden skulle ledelsen have pålagt - særligt nyansatte - at holde øje med bestemte medarbejdere og meddele ledelsen, hvis de begik fejl på deres nattevagter.

- Det er svært at komme som ny, når man står i det her krydspres mellem ledelse og kollegaer. Man har en leder, der beder én om at afrapportere, hvis man internt aftaler, at en kollega kan gå 10 minutter før, spiser noget mad med beboeren eller noget helt tredje. Jeg er med på, at der er regler. Men det her er en usund overvågningskultur, siger hun.

Kvinden oplyser videre, at der tidligere har været episoder, hvor ledelsen har opfordret til at holde øje med sygemeldte medarbejdere via Facebook.

- Der har tidligere været en episode med en medarbejder, som meldte sig syg. Herefter opsøgte vores leder andre medarbejdere for at skaffe sig adgang til den sygemeldtes Facebook-profil. Vores leder ville så tjekke, om den sygemeldte havde lagt noget ud, fortæller hun.

Genkender ikke kritik Heller ikke kritikken vedrørende det psykiske arbejdsmiljø kan den konstituerede leder genkende.

Britta Møller Christiansen mener ikke, at der har været nogen bekymrende udsving på området - heller ikke i forbindelse med den seneste arbejdspladsvurdering, APV.

- Vi arbejder jo også med APV'er. Vi har ikke noget, der tilkendegiver bekymring for arbejdsmiljøet, fastslår hun.

På baggrund den 26-årige kvindes oplevelser de seneste 2,5 år har hun henvendt sig både til Socialtilsyn Øst og Arbejdstilsynet for at informere om de tilfælde, der vedrører det psykiske arbejdsmiljø på ACV.

Sjællandske har i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel haft adgang til klagesagerne.