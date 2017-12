Se billedserie Anne-Marie Kristensen ved det sted, hvor der nu skal opføres et beboerhus til over tre millioner kroner. Tidligere lå der en legeplads, der nu er flyttet. Slagelse Kommune har givet byggetilladelse til beboerhuset. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Kritik: Meget få besluttede at bruge millioner til beboerhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik: Meget få besluttede at bruge millioner til beboerhus

Slagelse - 06. december 2017 kl. 11:21 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig omtalte Sjællandske, at BoligKorsørs afdeling 22 gårdhavehusene med 160 lejemål på Kjærsvej og Skovåsen har fået ja fra byrådet til at optage lån for samlet 27 mio. kr. , så der kan komme nye tage på, udskiftes tilkalkede vandrør og bygges et beboerhus, som i indstillingen til byrådet beskrives som et stort ønske i mange år.

Det fik 57-årige Anne-Marie Kristensen med bopæl i en af boligafdelingens mindste lejligheder på Skovåsen 52B til at kontakte Sjællandske.

- Min kritik går på, at den store beslutning indeholdende beboerhus til over tre mio. kr. er truffet udemokratisk og hen over hovedet på rigtig mange beboere, da kun 39 lejemål af de 160 deltog i mødet. Blot 21 lejemål sagde ja, mens 14 sagde nej og fire lejemål undlod at stemme. På indkaldelsen var der datofejl. Mest af alt lignede det en indkaldelse til et almindeligt afdelingsmøde. Det ekstraordinære om den store millionbeslutning fremgik først på side 2, siger Anne Marie Kristensen til Sjællandske, som besøger hende i lejligheden. Her er størstedelen af spisebordet fyldt op med papirer med varsler om huslejestigninger, indkaldelser og referater. Hun mener, at beslutningen om beboerhuset burde have været til urafstemning blandt alle beboerne. Samtidig frygter hun, at beboerhuset bliver dyr i drift, ligesom hun ikke tror, at det bliver noget hit blandt flertallet af beboerne.

- Jeg synes simpelthen, at de bruger vores penge forkert. Pludselig kan man ikke bruge henlæggelser til nye tage og vandrør, men skal ud og låne pengene, siger Anne-Marie Kristensen, der med flere rygskader er hindret i selv at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i boligforeningen, der har haft Mike Axdal som formand de seneste omkring 10 år.

Sjællandske har kontaktet boligafdelingens formand Mike Axdal, der dog henviser til formanden for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren.

- Alt er foregået efter gældende regler. Når henlæggelserne ikke kan bruges til nye tage og rør, så er det fordi, der er tale om forbedringsarbejder. Henlæggelser må kun bruges til drift og vedligehold, så derfor er det nødvendigt med lån, som et enigt byråd jo har godkendt, siger Ebbe Jens Ahlgren.

- Har beslutningen om beboerhuset været udemokratisk?

- Bestemt ikke. Beboerhuset har været et stort ønske gennem mange år, hvor afdelingen har drøftet det. Indkaldelsen til det besluttende møde har været lige efter bogen. Dato-fejlen blev rettet i en ny indkaldelse. Og så kan jeg i øvrigt oplyse, at kommunen har givet byggetilladelse til beboerhuset, siger Ebbe Jens Ahlgren, der selv var dirigent ved det møde, hvor der var flertal for at bygge beboerhuset. Han glæder sig samtidig over udviklingen i afdelingen, som han er sikker på får stor glæde af et beboerhus.