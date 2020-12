Kritik: Ejerkreds satser både på moskéer og koranskoler

Se billedserie Kulturhuset på Landsgravvej har været i vælten ad flere omgange. Formand håber på fordragelighed, når lokalplanen formentlig vedtages på mandag.

Byrådet drøfter mandag en blåstempling af Slagelse Multikulturel Forenings religiøse aktiviteter i Slagelses vestby, som der indtil videre er politisk flertal for. Dansk Folkeparti og nu også Nye Borgerlige stritter kraftigt imod.

12. december 2020

Der bliver tale om et kulturhus med bederum og undervisningsfaciliteter. En decideret moské bliver det dog ikke - og slet ikke med minareter og bønnekald - ligesom der ikke vil være koranskole som sådan.

Det har formanden for Slagelse Multikulturel Forening, Bilal Biyik, tidligere anført i debatten om, hvad det egentlig er, der nu gives permanent lov til på Landsgravvej 27A i Slagelse.

Her ligger Håndværkergården, der er ejet af fonden Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, som ifølge sine egne vedtægter ellers synes at arbejde målrettet for, hvad kritikere - herunder Nye Borgerliges Thomas Vesth - kalder for »islamisering«.

- Hvis ikke kulturhuset i Slagelse er og bliver en moské, så vil det da også være det eneste sted i landet, hvor det ikke bliver sådan, siger Thomas Vesth, der mandag vil stille flere spørgsmål til borgmester John Dyrby Paulsen (S) vedrørende sagen, der er på byrådsdagsordenen.

- Man kan roligt stille spørgsmålstegn ved, om det bliver anderledes i Slagelse, og det virker, som om kommunens juridiske sagsbehandling simpelthen ikke er på plads, siger Thomas Vesth, der - skal det siges - ikke er medlem af byrådet.

Vedtægter siger noget andet Fonden hører under den tyrkiske regerings religionsministerium, Diyanet, og ifølge kritikken fra folketingspolitiker Morten Messerschmidt, næstformand for Dansk Folkeparti, fungerer fonden i Danmark som Tyrkiets leder, Erdogans, forlængede arm.

Selv om foreningen på adressen får det til at lyde som noget andet, er heller ikke Thomas Vesth i tvivl.

- Der er simpelthen en drejebog for, hvordan de her moskéer skal etableres, mener Thomas Vesth.

Han undrer sig i den forbindelse over flertallets ståsted i sagen.

- Borgmesteren har selv oplyst, at man ikke må drive moské. Men kigger man i vedtægter for fonden, som jo ejer bygningerne, er det netop det, der er formålet, siger Thomas Vesth, der mener, at et flertal i byrådet styrker dannelsen af parallelsamfund.

- Staten, kommunen og boligorganisationerne skyder millioner af kroner i at nedbryde parallelsamfund. Men byrådet i Slagelse skaber i stedet en base for islamisering, mener Thomas Vesth.

Arbejder for muslimer Ifølge SF's Jørgen Grüner kan kritikerne med fordel pakke bekymringerne væk. Dette er ikke sted for en rabiat forening. Snarere det modsatte, har han tidligere påpeget.

Hvad særligt Thomas Vesth imidlertid peger på, er vedtægterne for Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, der som fond blev godkendt i 1984.

Her står blandt andet, at fondens formål er »at drage omsorg for, at muslimer på passende måde kan udføre deres religiøse pligter,« ligesom man skal »tilvejebringe faciliteter for moralsk udvikling af de muslimske samfund i Danmark.«

Der står også, at der skal ydes undervisningsmæssige aktiviteter ved at åbne skoler med undervisning »i islamisk religion som i Tyrkiet«, og at fonden bør »tilvejebringe religiøse tjenestemænd til de steder, hvor de muslimske samfund er koncentreret.«

Samtidig bistår fonden muslimer ved bryllupper og omskæringsfester, ligesom det af formålspunkt 16 - ifølge vedtægterne - fremgår, at stiftelsen ejer fast ejendom til brug for sit formål.

Thomas Vesth undres. - Det er jo helt vildt, at man ikke skænker det en tanke, når man sidder og skal godkende en lokalplan, slutter han. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre ventes at være for lokalplanen, der mandag endeligt kan erstatte den dispensation, foreningen har fået tidligere. Foreningen har drevet kulturhus i flere år på adressen, selv om den formentlig snart tidligere - og gældende - lokalplan ikke har tilladt aktiviteterne.

