Udstillingen i Slagelse løber frem til 14. november.

Send til din ven. X Artiklen: Kriseramte mænd udstilles i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kriseramte mænd udstilles i bymidten

I går, mandag, kom fotoudstillingen “En rigtig mand” til Slagelse. En mobil fotoudstilling, der flytter rundt i landet. Udstillingen sætter fokus på voldsramte mænd, sårbarheden ved at leve i et voldeligt forhold og hvordan den almindelige opfattelse af, hvad en rigtig mand er, ikke altid stemmer overens med virkeligheden.

Slagelse - 05. oktober 2021 kl. 17:14 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

- Hun står på sengekanten og kigger ned på Søren, der ligger på gulvet. Han bløder fra ansigtet efter utallige spark, slag og bid. Sådan lyder begyndelsen på 63-årige Sørens historie fra et voldeligt parforhold, hvor konen forvandlede sig, når hun drak. Et parforhold, der var tæt på at få fatale konsekvenser, efter konen en dag stak Søren ned med en kniv. En handling, der gav hende 1 år og ni måneder.

Historien er voldsom men ikke enestående: Sørens fortælling står udstillet sammen med 14 andre store, opsatte plader med tekst og billeder af en lang række mænd, som alle har det til fælles, at de lever i et psykisk eller fysisk voldeligt parforhold. De 15 fortællinger udgør den mobile fotoudstilling "En rigtig mand", der blev sat op på Schweizerpladsen i Slagelse i går, mandag. Udstillingen løber frem til 14. november, inden den rykker videre i landet.

- Udstillingen skal være med til at italesætte mændenes voldsudsathed i parforholdene og alle de børn, der er involveret, som tror, at deres fædre ikke gider dem, forklarer fotodokumentaristen Andreas Haubjerg, der står bag udstilling.

Med til præsentationen var også Daniel Emil Kristensen, som er forstander på Slagelses nye Mandecenter, der åbnede i sidste måned. For ham er udstillingen en mulighed for at aftabuisere emnet, men det er samtidig vigtigt for forstanderen, at det bliver synligt, at problematikken savner politisk handling.

Træmanden findes ikke Mandecentret er et krisecenter under servicelovens §110, som egentlig er et tilbud til personer i hjemløshed i modsætning til servicelovens §109, der specifikt retter sig mod voldsramte kvinder. Og det er en forskel, som vidner om et generelt samfundsproblem, mener Daniel Emil Kristensen.

- Vi arbejder også politisk for at få få større bevågenhed på de kriseramte mænd i voldelige forhold. Det handler ikke om, at vi ikke skal fokusere på kvinderne, men vi skal være mere opmærksomme på, at manden også kan have brug for hjælp, fortæller forstanderen til Sjællandske.

Mandecentret i Slagelse er det syvende landsdækkende center for mænd i kriseramte situationer. Centret er beliggende på den midlertidige adresse i Skolegade 7 og har kun tre pladser indtil videre, oplyser Daniel Emil Kristensen.

- Vi har lige nu tre i centret, som alle fortæller, at de er bange for at gå fra deres koner, fordi det vil få fysiske konsekvenser, fortæller forstanderen.



Artiklen fortsætter under billederne...

Daniel Emil Kristensen, forstander på Mandecentret i Slagelse, fortæller, at centret er sat i verden for at hjælpe de voldsramte.

På Mandecentret i Slagelse kan de udsatte mænd finde fodfæste. Her tilbydes de gratis, ambulant rådgivning og midlertidig bolig, hvis de har været igennem en skilsmisse, samlivsophør eller udsættes for fysisk eller psykisk vold.

- Om ikke så længe rykker Mandecentret til Fruegade, når Slagelse Boligselskab flytter til Kløvertårnet, og så kommer vi til at opjustere til 13-14 pladser. Men der er altså kun omkring 100 pladser på landsplan og det er et problem, fortæller forstanderen med henvisning til at omkring 19.000 mænd årligt udsættes for partnervold, ligesom mænd er overrepræsenteret blandt hjemløse og i selvmordsstatistikkerne.

- Mænd lever også gennemsnitligt 14 år mindre end kvinder, og vi ved jo, at der i skilsmisseprocenten også er en del mænd, som bliver ramt hårdt af bruddet. Derfor kan man undre sig over, at hjælpen til mændene er så fraværende - træmanden eksisterer ikke, siger Daniel Emil Kristensen.

Ifølge tal fra Social- og Ældreministeriet var der i 2018 registreret 50 godkendte krisecentre til kvinder i Danmark.

Historien trukket tilbage For Andreas Haubjerg var det et kig ind i statistikkerne, der endte med at forme hans bachelorprojekt, som senere fik vokseværk og blev til den nationale fotoudstilling "En rigtig mand".

- Jeg skrev et pitch til udstillingen, og skabte kontakt til alle - på daværende tidspunkt - seks mandecentre i landet i sommers sidste år, siger Andreas Haubjerg, der samtidig fortæller, at de voldsramte mænd på hjemmene har udvist stor interesse for projektet.

- Det tog cirka tre måneder fra idé til udstilling, så det er ikke så lang tid, men interessen var også stor og mange på hjemmene ville gerne fortælle deres historier, siger han.

Andreas Haubjerg fortæller samtidig, at der blandt de mange historier fortsat er nogen af de medvirkende, der efter lanceringen af udstillingen har set sig nødsaget til at trække deres historier tilbage. Det skyldes blandt andet en udpræget grad af psykisk vold i hjemmet, fortæller han.

Andreas Haubjerg fortæller, at udstillingen skal være med til sætte fokus på de mange mænd, som lever i et voldeligt parforhold.

- Der var oprindeligt 16 historier, som jeg havde taget med. En af dem er pillet ned, fordi ekskonen truede den pågældende mand med at fratage ham kontakten til deres fælles barn, fortæller Andreas Haubjerg.

Udstillingen er støttet af Mandecentret og KVINFO, Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og slutter til sommer 2022 i Aalborg.