Sjællandske mødtes i efteråret 2020 med ægteparret Sanne Borregaard og Jesper Carstensen i den tidligere varmestue i Havnegade 13, som de havde købt og ville indrette til krisecenter. Jesper Carstensens ejendomsfirma ejer foruden vandtårnet Kindtanden også ejendomme med 60 lejemål.

Krisecenter genopstår - daglig leder allerede ansat

Først blev Korsør Krisecenter opgivet og ejendommen i Havnegade 13 sat til salg. Købes kan den stadig, men ikke uden lejeren Korsør Krisecenter følger med. Der er ansat uddannet socialrådgiver som daglig leder. Navnet er dog foreløbig hemmelig. Syv skal arbejde på krisecenteret.

Slagelse - 16. september 2021

Korsør Krisecenter indrettet i ejendommen Havnegade 13, hvor Kirkens Korshær i en årrække drev varmestue, blev tilbage i juli 2021 meldt opgivet af Sanne Borregaard. Blandt andet begrundet med, at kommunen endte med at sige nej til at flytte det såkaldte »skur« lige ved siden af huset , hvor blandt andet stof- og alkoholmisbrugere holder til.

- Vi tilbød ellers at købe arealet, for vi kunne simpelthen ikke se, at der kunne være et krisecenter som nabo til det klientel, der benytter »skuret«, sagde Sanne Borregaard tilbage i juli.

Overtager lejer Nu er der imidlertid atter fuld gang i krisecenterplanerne i Havnegade 13, selv om ejendommen, som hun siden august 2020 har haft sammen med sin mand Jesper Carstensen, er sat til salg for 3,2 mio. kroner.

- Den er stadig til salg, men en køber overtager lejemålet med Korsør Krisecenter, siger Sanne Borregaard. Hun tilføjer, at hun den 24. september har dialogmøde med Socialtilsyn Øst om den ansøgning, der skal ende med at få oprettelsen af Korsør Krisecenter godkendt af myndighederne, så kriseramte kvinder kan henvises til ophold i Korsør. Et område hvor der ifølge Sanne Borregaard er et stort behov for et krisecenter.

Ny salgstekst? Ejendommen i Havnegade er udbudt til salg af Nordicals erhvervsmægler, der nok nu skal have rettet lidt i salgsteksten, som lød »projektejendom velegnet til boliger eller liberalt erhverv.«

Jesper Carstensen fortalte tilbage i juli, at det var Nordicals, der havde sat salgsprisen på 3,2 mio. kroner. Kirkens Korshær udbød ejendommen for 1.895.000 kroner, men salgsprisen endte på 1,6 mio. kroner.

Daglig leder ansat Ifølge Sanne Borregaard skal Korsør Krisecenter drives af syv medarbejdere inklusiv hende selv.

- Den daglige leder er ansat og er uddannet socialrådgiver, mens øvrige ansættelser afventer godkendelsen af krisecenteret, siger Sanne Borregaard. Hun ønsker ikke endnu at oplyse navnet på den daglige leder.

Møde i aften Foruden genoplivning af Korsør Krisecenter i Havnegade er en ny butik og en café pusterum på vej. Den skal indrettes på adressen Halsskovvej 20B.

- Her vil vi med opsøgende gadearbejde hjælpe kvinder, inden de ender på krisecenter. Her skal de kunne komme ind fra gaden, uden at de samtidig skal aflevere deres personnummer eller lade sig registrere. Fra en lille butik skal der sælges blandt andet billigt børnetøj. Vi skal have organiseret både indsamling af tøj og driften af butikken, siger Sanne Borregaard. Hun har derfor via Facebook indkaldt til møde i aften den 16. september kl. 18.30 i Havnegade 13.

I indbydelsen hedder det: »Vi har brug for frivillige hænder et par timer om ugen til vores pusterum/butik, som støtter kriseramte kvinder i deres hverdag (fælles spisning, kreativ værksted, udflugter, socialt samvær, salg af div. tøj og legetøj)«

Masser af tøjdonationer Da nyheden om åbningen af Korsør Krisecenter første gang kom frem i oktober 2020, strømmede det hurtigt ind med donationer af blandt andet børnetøj og legetøj i en sådan grad, at Sanne Borregaard var helt overvældet over de mange sække med tøj, der ankom til Havnegade 13.

- Er det tøjet fra dengang, du nu vil sætte til salg?

- Nej, slet ikke. Det har vi for længst fået fordelt til trængende kvinder. Vi vil organisere indsamling af tøj, ligesom indtægterne fra den lille butik skal gå til eksempelvis udflugter for de kvinder, som vi hjælper, siger Sanne Borregaard.

Hun fødte for syv måneder siden sit fjerde barn. En dreng der skal hedde Maksimus.