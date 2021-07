Se billedserie Ægteparret Jesper Carstensen og Sanne Borregaard her fotograferet i den tidligere Kirkens Korshærs varmestue kort tid efter, at de havde købt ejendommen i august 2020. Foto: Helge Wedel

Krisecenter for kvinder opgivet

Ejeren af Havnegade 13 har sat huset til salg for 3,2 mio. kroner. Jesper Carstensen købte det for knap et år siden af Kirkens Korshær for 1,6 mio. kroner. Kommunen ville ikke flytte »skuret« på Solens Plads.

Slagelse - 02. juli 2021 kl. 11:40 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

De nuværende ejere af Havnegade 13 har skrinlagt planerne om at indrette Korsør Kvindekrisecenter i ejendommen, der tidligere var ejet af Kirkens Korshær, som købte huset af den tidligere Korsør Kommune for en million kronerden 15.marts 1998. Blandt andet Korsør Bibliotek har været i den 519 kvadratmeter store rødstensbygning.

Kirkens Korshær drev i en årrække varmestue på stedet frem til begyndelsen af 2020, hvor sparekrav og nødvendige kostbare vedligeholdelser af huset fik korshæren til at sætte det til salg for 1.895.000 kroner.

Krisecenterplan I august 2020 købte ægteparret Jesper Carstensen og Sanne Borregaard ejendommen i Havnegade, hvor det var planen at indrette krisecenter for kvinder.

Men de planer er nu opgivet.

- Vi har i forvejen gang i mange projekter, så nu ser vi, om vi kan få solgt huset, siger Jesper Carstensen. Han tilføjer, at prisen på 3,2 mio. kroner er fastsat af Nordicals erhvervsmægler, der netop har annonceret ejendommen til salg som projektejendom velegnet til boliger eller liberalt erhverv.

- Hvis vi ikke får den solgt, så går vi nok selv i gang med at indrette boliger i den, siger Jesper Carstensen.

Parret kom til Korsør for godt seks år siden og bor i Svenstrup. Foruden ejendommen i Havnegade og vandtårnet Kindtanden ejer de ejendomme med til sammen 60 lejemål. Det tidligere Plejehjem Solgården i Svenstrup har det driftige ægtepar omdannet til lejeboliger, og aktuelt har de er et større byggeri i Skælskør i gang.

Nej til at flytte skur Sanne Borregaard fortæller, at kommunen endte med at sige nej til at flytte det såkaldte »skur« lige ved siden af huset , hvor blandt andet stof- og alkoholmisbrugere holder til.

- Vi tilbød ellers at købe arealet, for vi kunne simpelthen ikke se, at der kunne være et krisecenter som nabo til det klientel, der benytter »skuret«, siger Sanne Borregaard.

Stort behov Hun tilføjer, at mange kvinder henvendte sig, da det kom frem, at et krisecenter skulle åbne i Korsør.

- Vi har hjulpet rigtig mange med at finde andre krisecentre, ligesom vi har fået delt alle de donationer, vi fik til krisecenteret, ud til trængende kvinder og deres børn, siger Sanne Borregaard.