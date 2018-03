BoligKorsør havde advokat Brian Pihl Rasmussen til at føre sagen om udsmidning. Han står her med luftfoto af Motalavej-området. Meget tid blev brugt på afstande fra lejligheden til stederne for overfald og røveri, ligesom forsvaret ikke mente, at parkeringspladsen ved Lidl ikke var en del af boligområdet. Foto: Helge Wedel

Kriminel søn får smidt sin familie ud fra Motalavej

Slagelse - 22. marts 2018 kl. 06:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formentlig senest 1. juli skal en familie bestående af mor, far og tre sønner på 17, 15 og 13 år af mellemøstlig oprindelse have forladt deres lejlighed på Motalavej, som de har boet i siden 1998.

Familiens ældste i dag snart 18-årige søn er dømt et års fængsel for som 16-årig den 12. marts 2017 at have begået vold og røveri på Motalavej.

En enig boligret bestående af dommer Bo Rasmussen og to domsmænd tilkendegav onsdag, at BoligKorsør var i sin gode ret til at opsige lejemålet på grund af dommen for vold og røveri.

Familiens forsvarer Stella Nyborg kæmpede forgæves for at overbevise retten om, at der ikke før eller siden den skæbnesvanger 12. marts har været nogen problemer med familien, som på ingen måde har skabt utryghed. Ud fra et proportionprincip mente hun derfor, at den skulle have lov at blive boende.

- Hele deres liv er dette lejemål, hvor alle bønene er vokset op, sagde Stella Nyborg, som også mente, at BoligKorsørs reaktion var en ren principreaktion, uden at man havde sat sig ind i familiens situation. BoligKorsørs advokat Brian Pihl Rasmussen slog fast, at man naturligvis ikke kan »spare op« til at begå kriminalitet, så man slap for straf.

Formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren hilser afgørelsen velkommen.

- Jeg er glad for, at vi nu har rettens ord for, at vi kan opsige kriminelle lejere, selv om sagen har taget så lang tid. Det er et godt signal om, hvilke sanktioner vi må bruge for at skabe tryghed i vores boligafdelinger, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

Den 12. marts 2017 deltager den dengang 16-årige N i et overfald på en ældre mand på parkeringspladsen ved Lidl, ligesom han senere samme aften sammen med en kammerat, der har en pistollignende genstand, truer en vagt og får adgang til Kvarterhuset. Den 12. juni 2017 idømmes N og kammeraten et års fængsel for vold og røveri. De ni måneder gøres betinget.

BoligKorsør ophæver lejemålet for de to dømtes familier som en konsekvens af nultolerance-politik over for lejere dømt for grov kriminalitet begået i boligområdet.

Begge familier klager over ophævelsen og bliver boende. BoligKorsør indbringer sagerne for Boligrettten i Næstved.

Over et år efter de kriminelle gerninger begået på Motalavej nemlig i går onsdag den 21. marts kom den første sag for Boligetten, hvor dommer Bo Rasmussen og to domsmænd efter vidneafhøringer og procedurer nåede frem til en tilkendegivelse i enighed.

- Røveri mod fælleshuset i boligforeningen og vold mod en tidligere varmemester i boligselskabet betyder, at BoligKorsør med henvisning til allerede afsagte domme har ret til at opsige lejemålet. Jeg vil appellere til parterne om at forliges om en opsigelse med tre måneders frist, så fraflytning skal være sket den 1. juli, sagde dommer Bo Rasmussen. Han understregede, at det ikke var sikkert, at en dom ville nå samme resultat. Den kunne også ende med en egentlig ophævelse af lejemålet og dermed en meget hurtigere fraflytning.

Såvel den sagsøgte familie som BoligKorsør bad om og fik tid til at overveje dommerens forslag.

Både den 46-årige førtidspensionist og far til N og hans lillebror var meget berørt, da det stod klart, at de ikke kunne få lov til at blive boende i lejligheden. Moren var ikke til stede, da hun lå syg derhjemme.

- Han han kun gjort noget en gang, hvad med alle de andre kriminelle i BoligKorsør, dem sker der ikke noget med, lød det frustreret fra lillebroren.

Sjællandske havde kort lejlighed til at tale med N, hvis brødre går på Broskolen. Selv er han i gang med en uddannelse til tømrer.

- Jeg har villet være tømrer, siden jeg gik i skole. Jeg har hænderne godt skruet på, sagde den spinkle N, der fylder 18 om knap tre måneder til Sjællandske.

Under forklaringerne ved retsmødet kom det frem, at Ns håndtryk var fundet på bagruden af den bil, hvor en ældre mand med krykstok blev sparket og slået, da han angiveligt ikke vil give de unge cigaretter. Det kom også frem, at den overfaldne var tidligere varmemester hos BoligKorsør.

Endelig afgav vagten, der blev truet med en pistollignende genstand ved Kvarterhuset, forklaring. Her kom det frem, at kammeraten til N havde taget ladegreb, ligesom pistolen var brugt to gange.

- De spurgte om jeg havde en brik, så jeg kunne låse op ind til kontoret. Jeg sagde nej i håb om, at de så ville forsvinde, men så kom pistolen frem igen, og så låste jeg døren op, sagde vagten.

Familien bor i øvrigt i den boligblok, som det er planlagt at nedrive.

