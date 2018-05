Se billedserie Nye tal fra Rigspolitiet tegner et billede af faldende kriminalitet i Ringparken, som også kaldes Nordbyen. Foto: KIM BRANDT

Kriminaliteten falder i »ghettoerne«

Slagelse - 12. maj 2018 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Straffen for kriminalitet, som begås i de såkaldte »SUB-områder« (socialt udsatte boligområder), skal skærpes. Det er en direkte konsekvens af regeringens såkaldte »Ghettoplan«, som netop er blevet vedtaget. Berlingske har undersøgt, hvordan det ser ud med kriminaliteten i de 25 områder, der bliver omfattet af planen.

Det er udviklingen fra 2013 til og med 2017, som avisen har set nærmere på, og her viser tal fra Rigspolitiet, at antallet af anmeldelser generelt - altså overalt i Danmark - er faldet med omkring 12 procent. Når man kikker nærmere på de 25 SUB-områder er der store forskelle, hvor der både kan ses store stigninger, men også store fald i antallet af anmeldelser.

I Slagelse Kommune har vi som bekendt to områder, som går under betegnelsen SUB-områder - Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør. Her viser tallene, som er fra april 2018, at faldet i kriminaliteten også er slået igennem her og stort set svarer til landsgennemsnittet - altså et fald på cirka 12 procent.

Det samlede antal anmeldelser er faldet i både Ringparken og på Motalavej i løbet af de sidste fem år: I Ringparken blev der i 2013 anmeldt 123 sager, mens tallet i 2017 var faldet til 113. Et lignende fald ses på Motalavej, hvor antallet af anmeldelser i 2013 var 89 - fem år efter er dette tal faldet til 73.

I talmaterialet findes alle typer anmeldelser - fra tyveri, narko og hærværk til bedrageri og indbrud.

Vicepolitiinspektør Allan Holm fra Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi har også set på tallene:

- Der tegner sig heldigvis et billede af, at kriminaliteten generelt er faldende - og det gælder også i områderne Ringparken og Motalavej, siger han.

- Alligevel ser det ud til, at antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet i Ringparken er steget markant. Hvad ligger der præcist i ordet »personfarlig kriminalitet« - og har du et bud på, hvorfor tallet er så højt i forhold til 2013 (fra 26 anmeldelser til 49)?

- Det er sådan, at alle ildspåsættelser - uanset om det er containere, knallerter eller biler - bliver kategoriseret som »personfarlig kriminalitet«. Og sidste år havde vi en periode med særlig mange ildspåsættelser i Ringparken, fortæller han.

Samtidig viser tallene, at antallet af hærværkssager faktisk er halveret - fra 40 til 20.

- Hvad lægger du i den ændring?

- Jeg tror, det har meget at gøre med boligforeningens og kommunens fokus på, at områderne skal være pæne og vedligeholdte. Der er en tendens til, at jo pænere man holder et område, jo mindre sandsynligt er det, at folk begår hærværk, siger han.

- Er Ringparken og Motalavej generelt blevet mere resursekrævende for politiet nu end i 2013?

- Nu sad jeg ikke her i 2013, men umiddelbart synes jeg ikke, at vi bruger mere mandskab end tidligere. Selvfølgelig har der i perioder været mere fokus på områderne, men det er mit indtryk, at det skyldes ganske få isolerede hændelser, som for eksempel en hjemmehjælper, som er blevet forulempet - eller en nytårsaften, hvor unge har skudt fyrværkeri mod politi og brandvæsen. Tit er det ofte »fortidens synder«, som igen og igen bliver fremhævet i medierne, siger Allan Holm.