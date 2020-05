- Det er et af vores ekstraordinære tiltag i denne tid, hvor vi alle har en anderledes hverdag, fortæller Marie Kirk Hansen, som er boligsocial koordinator i helhedsplanen, En Fælles Indsats. Hun har været med til at dele aktivitetskasser ud til 39 familier i både Ringparken og på Motalavej.

Kreative kasser skal aktivere familier under coronakrisen

For at gøre livet under coronakrisen både nemmere og sjovere for småbørnsfamilier i Ringparken og på Motalavej, har helhedsplanen i de to udsatte boligområder uddelt såkaldte aktivitetskasser.

Slagelse - 24. maj 2020 kl. 11:23 Af Fleur Sativa og Dorte Abrams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mønstrede poser er hjemmesyede, og den blåternede sangpose indeholder forskellige rekvisitter. Med dem kan Elvina Pacariz og hendes tre børn synge og fortælle historier samtidig.

De er nemlig én ud af 39 småbørnsfamilier fra Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse, som netop har fået tildelt en såkaldt aktivitetskasse.

Og det er familien glad for. - De fleste af tingene har været brugt flittigt den sidste uge, konstaterer Elvina Pacariz.

En sjovere hverdag Kasserne, der er uddelt i samarbejde med Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune af den boligsociale helhedsplan, En Fælles Indsats, skal - ligesom i familien Pacariz tilfælde - gøre hverdagen for familier med børn i alderen nul til to år både nemmere og sjovere under coronakrisen.

Her er flere legepladser og kulturelle tilbud nemlig fortsat lukket ned.

Det fortæller Marie Kirk Hansen, som er boligsocial koordinator i helhedsplanen, der til daglig arbejder for at udvikle og støtte de to udsatte boligområder i Slagelse Kommune.

- Det er et af vores ekstraordinære tiltag i denne tid, hvor vi alle har en anderledes hverdag. Aktivitetskasserne skal inspirere forældre og børn til kreativ leg, hvor fantasien slippes løs og udfordres af nye måder at lege og lære på, forklarer hun til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Foruden en sangpose med rekvisitter indeholder

kasserne blandt andet bøger, legetøj og forskellige

spil.



Familier bliver hjemme Selv om Danmark gradvist genåbnes og daginstitutionerne igen tilbyder pasning, vælger flere familier nemlig af frygt for smitte med coronavirus frivilligt at holde børnene hjemme. Ligesom flere voksne fortsat vælger at arbejde hjemmefra, hvis de har muligheden for det.

Det oplever blandt andre sundhedsplejerske Charlotte Kristensen, som til daglig møder småbørnsfamilier, der synes, at det er hårdt at være isoleret - også selv om de gør det frivilligt.

"Mange forældre har ikke haft lyst til at gå ud. Nogle er nervøse for smitte og holder sig i lejlighederne."

- Charlotte Kristensen, sundhedsplejerske - Charlotte Kristensen, sundhedsplejerske - Mange forældre har ikke haft lyst til at gå ud. Nogle er nervøse for smitte og holder sig i lejlighederne, forklarer Charlotte Kristensen, og peger på, at familierne ofte fortæller, at de savner mødet med venner og aktiviteter udenfor hjemmet.

Elvina Pacariz og hendes tre børn på henholdsvis to, tre og seks år er én af de familier, der fortsat vælger at leve i isolation, selv om Danmark begynder at genåbne.

Svært at finde på Fordi hun bekymrer sig for smitterisikoen og ikke ønsker at overbelaste pædagogerne, er hun glad for, at hun har muligheden for at være derhjemme med alle sine tre børn.

Men Elvina Pacariz indrømmer, at det kan være svært at skulle motivere og finde på nye aktiviteter til børnene. Derfor kom aktivitetskassen på et perfekt tidspunkt for den lille familie, fortæller hun.

- Selv om aktiviteterne egentlig er for de små, har min ældste dreng haft meget glæde af klodserne, som han har bygget og leget med i lang tid, forklarer Elvina Pacariz og peger på, at kasserne indbyder til mange timers stimulering og leg.

Og netop at stimulere børn ved hjælp af leg, kreativitet og sang gennem billeder, figurer og farver er formålet med aktivitetskasserne.

Leg for alle aldre Foruden en sangpose med rekvisitter indeholder kasserne derfor blandt andet bøger, legetøj og forskellige spil samt farveblyanter og stykker af karton.

Og det kan børn - og voksne - i alle aldre få glæde af, fortæller kunstneren bag de kreative kasser, Karen Seiling fra FriRUM Lab. Artiklen fortsætter efter billedet...

De kreative aktivitetskasser rummer mulighed

for leg og læring på samme tid - og så er ting

som f.eks. bilbanen her sjov for alle aldre.



- Det er tanken at de forskellige ting i kassen skal opfordre til nysgerrighed og kreativitet hos både forældre og børn, siger hun og peger på, at idéen har været at skabe en kasse, der kan bruges i lang tid - også efter coronakrisen er ovre.

- Det er derfor vi har syet de fine poser, så man ikke bare smider det væk, men gemmer poserne og finder frem igen fordi det er sjovt at synge sangen om koen og så lege med koen og udvikle sang til aktivitet, forklarer Karen Seiling, der har baggrund som pædagog.

Aktiviteter virker Tidligere har hun skabt såkaldte kulturkufferter, som en del af et projekt for børn, der handlede om sproglig udvikling. Og på samme måde rummer aktivitetskasserne mulighed for leg og læring på samme tid.

I Elvina Pacariz' tilfælde ser hun blandt andet, hvordan hendes seks-årige søn, Sirac, er blevet bedre til at fokusere på noget i længere tid ad gangen.

Noget, der ellers kan være svært, når man er hjemme i en lejlighed med små søskende omkring sig hele tiden, konstaterer Elvina Pacariz.

- Det er dejligt at se ham fokusere. Vi har brugt meget tid på perler og tegning indtil nu, men jeg glæder mig til at lege med fingermaling og de andre aktiviteter i kassen, slår hun fast.