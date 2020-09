Se billedserie Miquel Calderon med nogle af de T-shirts og hættetrøjer, som han står for at sætte diverse tryk på. Foto: Jens Wollesen

Kreativ iværksætter trykker den af

Det startede med et møde med DAD-forsanger Jesper Binzer. I dag fremstiller Miquel Calderon merchandise for 26 bands og er ved at vokse ud af de nuværende rammer ved det tidligere posthus i Slagelse.

Slagelse - 24. september 2020

For publikum er det selvfølgelig hovedoplevelsen at se musikere »trykke den af« på scenen, men der er også en anden del af musik-forretningen, hvor der i bogstaveligste forstand er tryk på, når de forskellige fans gerne vil have noget mere med hjem.

Det handler om merchandise i form af T-shirts, hættetrøjer, emblemer med mere, og her er der kommet en ny »spiller« på banen indenfor de seneste par år, nemlig 43-årige Miquel Calderon, der holder til i en blå container-lignende butik i gården ved det tidligere posthus i Slagelse, som i dag blandt andet huser Slagelse Erhvervscenter.

Han er barn af en spansk far og en dansk mor. Opvokset i Øster Vrå ved Hjørring og udlært indenfor tøjbranchen, hvor han har haft forskellige jobs, blandt andet hos Bestseller samt hos Kings & Queens og Jack and Jones i Slagelse.

Møde med Jesper Binzer Han har ikke mindst beskæftiget sig med denim (cowboystof), og på et tidspunkt fik han i forbindelse med skrivningen af et blog-indlæg om det tilbud om at få en snak med DAD-forsanger Jesper Binzer, som er kendt for altid at gå i denim.

- Vi kom til at snakke sammen mange gange, og det førte til, at jeg kom til at lave merchandise for Jesper Bin- zer, der jo også er gået solo. Senere kom jeg også til at lave det for DAD, fortæller Miquel Calderon.

Kontakten til Binzer var i øvrigt også stærkt medvirkende til, at Jesper Binzer med band forleden var et af hovednavnene ved musikarrangemenet Atlantia Slagelse Sommerlyd, som Miquel Calderon var medarrangør af.

Senere bredte rygtet om merchandise-aftalen sig som ringe i vandet i musikbranchen, og i dag står Miquel Calderon så for merchandise til 26 forskellige bands indenfor mange forskellige genrer.

Det sker gennem firmaet Another Solution, og det er da også denne anden løsning, som har fået kunderne til at strømme til.

Lokal investor med Miquel Calderon fortæller, at de forskellige bands tidligere selv har stået for at få deres merchandise trykt andre steder.

Her har de bestilt bestemte antal, med risiko for at »brænde inde« med usolgte varer.

Miquel Calderon står selv for trykningen og salget. Hvilket betyder, at han ikke fremstiller mere, end der kan sælges.

Udover at trykke trøjer med mere til bands sørger Miquel Calderon også for, at lokale firmaer får tryk på tøjet.

Indtil for nylig måtte han udenbys for at få trykt trøjer med mange forskellige farver, men det klarer han nu selv takket være et samarbejde med en lokal investor, nemlig indehaver af Slagelse Transportcenter Jens Ole Larsen, der har finansieret nogle nye maskiner.

De bruges meget af Nicolas Bilar, der møder hver dag klokken 12 og går i sving med at betjene maskinerne.

Den øgede aktivitet har ført til oprettelsen af firmaet Another Production.

Søger større lokaler Miquel Calderon startede oprindelig i Vækstfabrikken, der er placeret i Slagelse Erhvervscenter.

- Her fik jeg stor støtte og blev styret i den helt rigtige retning, fortæller han.

På et tidspunkt fik han øje på lokalerne i gården, der tidligere har tjent som værksted for postbudenes cykler. Her rykkede han ind, men nu er rammerne ved at være for små.

- Derfor leder jeg i øjeblikket efter større lokaler. De skal gerne ligge tæt på motorvejen, så de forskellige bands nemt kan komme til, når de er på vej til koncert og skal hente deres merchandise, fortæller Miquel Calderon.

Når han får de nye lokaler, skal der også investeres i en tre meter lang tørre-ovn, som de frisktrykte trøjer kan køres igennem, for at blive helt tørre. Og så bliver der sikkert også brug for flere medarbejdere.

- Det er sjovt at få noget til at vokse, og jeg vil meget gerne være med til at skabe vækst og få flere til at flytte til Slagelse, siger Miquel Calderon, der »landede« i Slagelse i 2011 efter nogle år i Spanien.

Han flyttede egentlig først til København, men efter kort tid fik han en kæreste i Slagelse, hvor han så har boet siden.