Kvaliteten af maden på Grill-Smeden i Slagelse har aldrig været bedre, mener ny ejer. Alligevel er stedet nu centrum for skarp kritik fra spisende gæster. Foto: Kim Brandt

Kras kritik efter ejerskifte: Mugne hotdogs, rå frikadeller og tørt kød

Den 1. maj åbnede Grill-Smeden i Slagelse med ny ejer, men stedet er nu udsat for massiv kritik fra spisende gæster, der påstår at have fået serveret alt fra mugne hotdogs til rå frikadeller. Den nye ejer slår dog fast, at kvaliteten af maden ikke fejler noget.

Slagelse - 31. juli 2021 kl. 09:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg har altid været glad for Grill-Smeden, men jeg har sat min ben der for sidste gang.

Sådan lyder én ud af mange vrede kommentarer fra gæster, der har spist på Grill-Smeden i Slagelse, efter grillbaren den 1. maj i år overgik til ny ejer.

Kommentarerne fremgår af et opslag på Facebook-gruppen »4200 Slagelse« skrevet af Martin Hansen. Også han er en vred gæst, og efter at have besøgt grillbaren satte han sig derfor til tasterne. Som den første vel at mærke.

- Vil fraråde alle at spise på Grill-Smeden Slagelse. For det første er deres frikadeller rå i midten. Deres flæskesteg er tør og sværd bløde. Og betjening helt væk, skriver han i opslaget, der i skrivende stund er blevet kommenteret mere end 200 gange - hvoraf flere kommentarer kommer fra andre med lignende oplevelser.

- Jeg har også fået en muggen fransk hotdog deroppe, skriver en Facebook-bruger blandt andet.

Ejer: Kvaliteten har aldrig været bedre Andre fortæller om hår i maden og manglende brug af handsker ved håndtering af fødevarer. Selv efter brug af kasseapparatet.

Men ifølge den nye ejer Carlos Mosleh har kvaliteten på stedet aldrig været bedre, end den er i dag.

Den 1. maj overtog han Grill-Smeden efter Gry Valbum, der ved overdragelsen havde haft stedet i 14 år. Artiklen fortsætter efter billedet...

Normalt har gæster været glade for at spise på Grill-Smeden i Slagelse, der på TripAdvisor har fået en score på 4,5 ud af 5 mulige point. Men de positive kommentarer ligger flere år tilbage, og efter stedet har skiftet ejer, har piben fået en helt anden og grimmere lyd.

- Der er brugt tre måneder på at rydde op og gøre rent. Det var - undskyld mit sprog - et møgbelortet sted, vi overtog, lyder det fra Carlos Mosleh, der altså ikke lægger fingre imellem, hvad han mener om stedets stand, da han overtog grillbaren.

Foruden at drive Grill-Smeden ejer og driver han Lassie Bar på Amager og gør sig i ejendomshandler. Ifølge Carlos Mosleh har han før beskæftiget sig med restaurationsbranchen indenfor a la carte.

Kvaliteten af maden på Grill-Smeden fejler ingenting, fastslår han.

- Hver dag sælger vi flæskestegssandwich, som bliver rost af vores gæster. Og stedet har aldrig solgt så meget smørrebrød, som det gør, efter vi har overtaget. Vi sælger langt over 100 stykker om dagen. Hver eneste dag, siger Carlos Mosleh.

Vil advare andre Sjællandske har været i kontakt med Martin Hansen, der som den første benyttede de sociale medier til at rejse kritik af stedet og dets nye ejer. Han beskriver normalt sig selv som »en fast kunde« hos Grill-Smeden, idet han, før den nye ejer overtog stedet, kom og spiste der et par gange om ugen.

I dag er maden ikke længere besøget værd, mener han. Og det samme gælder servicen, siger Martin Hansen.

- Jeg har aldrig før haft noget at klage over. Men maden var decideret ulækker, og da jeg henvender mig til personalet, siger hende, der står der: »Nej, hvor kan du brokke dig.« Det er da klart, at man brokker sig, når man får serveret mad, der er uspiselig, fastslår han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kritikkens ophavsmand er Martin Hansen fra Slagelse. Rygter går på, at han har personlige årsager til at gå imod Grill-Smeden i Slagelse. Men det afviser han pure. Privatfoto

Martin Hansen var at spise på grillbaren to gange, før han skrev opslaget på Facebook. Første gang brokkede han sig også over kvaliteten, hvor han blev tilbudt at komme og få et nyt måltid uden at betale for det.

Det var her, kæden sprang af for ham, da maden var lige så dårlig som første gang.

- Jeg skriver opslaget (på Facebook, red.), fordi jeg gerne vil advare andre om, at maden ikke er i orden. Og jeg ser jo så hurtigt, at mange andre har samme oplevelse som mig, fortæller han.

Blokeret efter kritik - Men er det ikke meget god service, at stedet tilbyder dig at komme og spise gratis efter første besøg, hvor kvaliteten af maden ikke er god nok?

- Jo. Det er det da. Men da jeg så efter andet besøg skriver til dem (Grill-Smeden, red.) på Facebook, at maden på ingen måde er god nok, så bliver jeg bare blokeret uden at få noget svar. Det, synes jeg, ikke er rimeligt, vurderer Martin Hansen, der herefter skrev opslaget på gruppen »4200 Slagelse.«

Ikke alle er dog lige så utilfredse med spisestedet og maden, der serveres:

- Jeg var der i dag (den 15. juli, red.) sammen med mine to børn. Damen, der betjente os, var sød og meget betænksom. Vi fik pomfritter og nogle forskellige pølser. Det var super fint. Men vi kommer der ikke så tit. Sidste gang, vi var der, er flere år siden, skriver en anden Facebook-bruger.