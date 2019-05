Kras kritik af højhusbyggeri: Godkendelse på kant med loven

Familien, som bor i nummer 40, har til huse lige over for grunden på Sverigesvej, hvor den tidligere og PCB-befængte Hellig Anders Skolen ligger - indtil videre. Den skal rives ned, mens grunden skal oprenses, således at der på sigt - i henhold til kommunen og Slagelse Boligselskabs planer - kan blive opført omtrent 200 boliger.

Havde familien Ringbo Peyron vidst, at de inden for et par år ville blive naboer til et par hundrede boliger fordelt på punkthuse i op til otte etager, havde de nok vendt huskøbet på Skovvejen i Slagelse en ekstra gang.

