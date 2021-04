Kraftig opfordring: Borgere frarådes nu at hoppe i noret

Slagelse Kommune fraråder på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed badning og vandaktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det skyldes PFOS-forurening og gælder i første omgang, indtil man har undersøgt forureningen yderligere.

Badning og andre aktiviteter, hvor man kommer i kontakt med vand og sediment i Korsør Nor, frarådes nu af Slagelse Kommune på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip og sker for at undgå, at borgere bliver yderligere eksponeret for PFOS-forureningen ved brandskolen i Korsør.

At man nu fraråder vandaktiviteter i Korsør Nor, sker ud fra et forsigtighedsprincip og er i første omgang midlertidigt, indtil man har fået undersøgt udbredelsen af PFOS-forureningen i Korsør Nor.

Opfordringen gælder alle former for aktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det vil blandt andet sige badning, sopning mm., mens aktiviteter, hvor man ikke kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment, kan fortsætte som hidtil. Det vil sige kajak og robådssejlads mm. kan fortsætte som hidtil.

I første omgang skal borgere, som har badet i noret ikke være bekymret.

Arbejdet med at få taget nye prøver starter i næste uge. Der skal tages prøver af både vand og bundsedimentet langs med Korsør Nor. Formålet er, at få kortlagt, om der er grund til bekymring for vandaktivitet i Noret.

I næste uge vil der blive sat skilte op langs med noret, som informerer om, at man fraråder vandaktiviteter i Noret.