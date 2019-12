Rektor på Slagelse Gymnasium, Lotte Büchert, er glad for, at babe-julekalender på det sociale medie Instagram nu er lukket ned. Det er hun af hensyn til de kvindelige studerende, forklarer hun.

Kraftig kritik bremser elevers »babe-julekalender«

Delingen af kvindelige gymnasieelevers billeder i en online julekalender har medført så stor kritik, at kalenderen nu er lukket. 14 dage før tid.

11. december 2019

Et nyt billede af en ny ung kvinde hver dag. Det var fra start tiltænkt som en anderledes nedtælling frem mod juleaften, da elever fra Slagelse Gymnasium oprettede en online julekalender på det sociale medie Instagram.

Men nu er kalenderen, der blev udgivet under profilnavnet sg_julebabekalender, lukket ned.

Det skete i går - og altså 14 dage før tid - efter stærke reaktioner fra skoleledelsen, der blandt andet kaldte julekalenderen for »sexistisk«.

Under hver 'kalenderlåge' befandt sig nemlig unge kvinder, der var bedømt og udvalgt efter deres udseende.

Ønsker ikke at fortsætte - Der er jo tale om, at der sidder nogle elever, som vurderer andre elever og ovenikøbet definerer, hvordan det rigtige udseende er. Man kommer jo ikke i denne her kalender for, hvordan man er som person, forklarede skolens rektor, Lotte Büchert, før julekalenderen endeligt blev lukket ned.

Sjællandske har forsøgt at komme i kontakt med de elever, der oprettede julekalenderen. Dette er ikke lykkedes. Men i et opslag på Instagram, skriver eleverne fra den offtentlige profil:

- Da der er kommet en del negativ kritik på vores ellers sjove julekalender, bliver vi nødt til at slette den. Da rektor nu har udtalt, at det får konsekvenser for os, som har den, ønsker vi ikke at fortsætte.

Ifølge Lotte Büchert har hun som rektor imidlertid aldrig udtalt, at kalenderen skulle få konsekvenser for eleverne. Men hun er samtidig glad for, at den nu er lukket ned.

I et opslag på Instagram peger eleverne bag babe-julekalenderen på, at den er lukket ned, da skolens rektor Lotte Büchert har udtalt, at det vil kunne få konsekvenser for eleverne. Dette afviser rektoren imidlertid at have sagt.



Glæde over lukning - Det er klart. Og det er jeg både af hensyn til de piger, der optrådte i kalenderen og de piger, der ikke var i den, fordi de ud fra et udseende-mæssigt kriterie blev valgt fra, fortæller rektor Lotte Büchert, der fra start har udtrykt, at hun har taget afstand fra kalenderen.

Særligt var skolens rektor forarget over de tekster, der ledsagede hvert billede i julekalenderen som en beskrivelse af de unge kvinder.

»(Navn) har hele pakken - stort mørkt hår, de sødeste bambiøjne og så arbejder hun i en bager. Og for det ikke skal være løgn, så er dagens babe også single«, stod der blandt andet bag én af 'kalenderlågerne', mens det til et billede af en anden pige blev konkluderet, at »bare rolig, hendes bryster er altså ægte. Slå til snart!«

- Det er jo stærkt krænkende, det der står i de her tekster. Og så er det samtidig ekskluderende. For der er altså 1300 elever på skolen, hvor måske halvdelen af dem er piger. Det vil sige cirka 650 elever, der ikke bliver udvalgt eller spurgt, fordi de ifølge nogle elevers opfattelse »ikke er pæne nok«, siger Lotte Büchert og peger på, at der som bekendt kun er 24 låger i en julekalender.

Til trods for rektorens forargelse, er Slagelse Gymnasium dog ikke den eneste skole i landet, hvor elever har oprettet lignende julekalendere. Konkret kendes der til ni andre skoler, hvor det samme er tilfældet.

Heriblandt på Roskilde Handelsskole, hvor en lignende »babe-julekalender« også er blevet lukket ned.