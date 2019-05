Se billedserie De to isbåde skal blive, hvor de er. For man flytter ikke historien, lyder det fra næstformanden i Museumsforeningen Kristian Vith Jensen. Foto: Helge Wedel

Kraftig kritik af planer om flytning af isbåde

Slagelse - 01. maj 2019

- Man flytter da ikke historien. Museet siger meget klart nej til enhver plan om at flytte isbådene væk fra deres placering i det nuværende isbådmuseum på Halsskov Rev.

Næstformand i Museumforeningen, der driver By- og Overfartsmuseet og isbådmuseet, Kristian Vith Jensen er både oprevet og klar i mælet, efter han i første omgang nær havde fået morgenkaffen galt i halsen, da han læste gårsdagens udgave af Sjællandske. Her omtales en kommende og ny topmoderne udstilling om den faste forbindelse over og under Storebælt placeret i bygningen, der rummer to isbåde, to Korsør-joller og en række plancer med fotografier af isbådtransporterne over det islagte Storebælt.

I artiklen foreslår Flemming Erichsen, at isbådene flyttes til eksempelvis en placering ved færgerampen i Halsskov Havn, hvor der godt må bygges modsat på revet, der er fredet.

- Det har hele tiden været meningen, at isbådene skulle blive. Vi skulle indskrænke pladsen til dem, så der også blev plads til den anden udstilling, så jeg finder det højest besynderligt, at Flemming Erichsen nu går imod den oprindelige aftale, siger Kristian Vith Jensen.

Den tidligere Korsør-borgmester og nuværende byrådsmedlem blev for år tilbage af byrådet udpeget til at sørge for, at godt fire millioner kroner fra Fonden Storebælts Udstillingscenter også ender med at blive brugt til en udstilling om den faste forbindelse over og under Storebælt. Han har det seneste år stået i spidsen for en arbejdsgruppe om den nye udstilling, hvor også Kristian Vith Jensen har deltaget.

Også Flemming Erichsens partifælle og byrådskollega Anders Nielsen kritiserer en mulig flytning af isbådene.

- Brugerne i revhuset og museumsfolkene rakte en finger frem til samarbejde omkring isbådmuseet og den nye udstilling, og det ender så med, at man tager hele hånden og bare smider i isbådudstillingen ud, siger en harmdirrende Anders Nielsen. Han tilføjer, at der intet var om at flytte isbådene på det seneste møde i kulturudvalget, hvor der blev orienteret om udstillingsplanerne.

Sjællandske har bedt Flemming Erichsen forholde sig til kritikken.

- Jeg kan blot gentage, som jeg også er citeret for, at der ikke er truffet nogen beslutning, men at vi skal have en dialog om den nye udstilling og isbådene. På et tidspunkt skal det så besluttes, hvor meget den nye udstilling skal fylde. Hvis isbådene også skal være der, bliver det logisk nok en mindre udstilling, siger Flemming Erichsen.

Han tilføjer, at de endelige beslutninger om udstillingens omfang og indhold og evt. anden placering af isbådene skal besluttes af kultur- og fritidsudvalget.

Udvalget har Jørgen Andersen (S) som formand, Britta Huntley (S) som næstformand og medlemmerne Anders Nielsen (S), Anne Bjergvang (S), Troels Brandt (Rad.V), Ebbe Jens Ahlgren (V) og Stén Knuth (V).

I bedste fald ventes den nye moderne udstilling med digitale virkemidler om Danmarks største bro- og tunnel-forbindelse at kunne åbne før sommeren i 2020. Isbådmuseet blev etableret i 2001.