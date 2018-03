Sådan så der ud ved Tårnborgvej 7B, da politiet var i gang med sin femte og meget grundige ransagning af Finn Petersens bolig. En ransagning der var godkendt af en dommer efter meldinger om, at en kvinde mente at have hørt lyde fra den forsvundne Emilie Meng på stedet. Foto Helge Wedel

Kræver 75.000 kroner i Emilie Meng-sag

Slagelse - 14. marts 2018 kl. 06:07 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal koste for samfundet, at politiet tilbage i oktober 2016 hele fem gange lavede ransagning hos den dengang 67-årige pensionist Finn Petersen på Tårnborgvej 7B. Den sidste gang meget voldsomt.

Ransagningerne blev foretaget i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Emilie Meng, fordi personer i gruppen »Forsvundne personer« mistænkte ham for at holde Emilie Meng indespærret. Og fordi en kvinde havde optaget nogle lydfiler fra nabo-ejendommen, hvor der angiveligt blev talt med den forsvundne Emilie Meng.

Politiet fandt ingen spor af Emilie Meng, og udsendte efterfølgende en meddelelse om, at Finn Petersen på ingen måde er mistænkt i sagen. Men advokat Steen Djurtoft mener, at det der er foregået går langt over grænsen for, hvad man skal finde sig i som samfundsborger.

- Vi kræver en erstatning på 75.000 kroner ved retten. Så må vi se, hvad retten kommer frem til. Der er ikke rigtig nogle lignende sager at støtte sig til, så det er da ikke usandsynligt, at vi efterfølgende vil gå videre til landsretten og måske endda til Højesteret, hvis vi ikke i første omgang når et tilfredsstillende resultat, siger Steen Djurtoft.

Advokaten har rejst sagen ved retten, efter at politiet har afvist at give erstatning ud over de 1200 kroner pr. ransagning, plus lidt til rengøring og udbedring af skader, som er den almindelige takst for »tort og svie«.

Afvisningerne er først givet af statsadvokaten og senere bekræftet af rigsadvokaten.

Sagen var berammet ved Retten i Næstved 5. marts, men Steen Djurtoft oplyser, at den blev aflyst, fordi dommeren var blevet syg.

Der er endnu ikke blevet fastsat en ny dato for sagen.

