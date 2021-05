Krænket kvinde fik fyret Toke efter to uger

Se billedserie Toke Hermind føler sig krænket. Han er blevet fyret for beskyldning om at have klappet en kvinde bagi og tilbudt hende sex. Det er løgn, siger han.

Mange tyr for tiden til jobbet som poder ved testcentre rundt i landet. Det samme gjorde 41-årige Toke Hermind, men fornøjelsen varede ikke længe. Falck har erkendt, at sagen er tynd, men kvindelig kollegas følelse af en krænkelse vejer dog tilsyneladende tungt.

Slagelse - 22. maj 2021 kl. 15:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Ingen har set noget, og medarbejderen, der for nylig blev beskyldt for at tage en kollega på numsen og tilbyde hende sex i en pool, afviser pure.

- Det er løgn og simpelthen ikke rigtigt. At sagen er meget tynd, har Falck da også erkendt i en samtale med mig, men alligevel bliver jeg fyret efter to uger.

Sådan siger den 41-årige Toke Hermind fra Slagelse, som godt kunne lade sagen ligge. Han har ikke længere det job som podeassistent i et Falck-testcenter i Slagelse, og faktisk gør det ham harm, at en kvindelig kollegas beskyldning om, at han skulle have krænket hende, nu fører til fyreseddel.

- Du vil i opsigelsesperioden modtage løn for de timer, som du var planlagt til, men du skal ikke møde på arbejde, lyder det pr. post fra Falck i hans e-boks den 14. maj efter et ansættelsesforhold, der varede i godt to uger.

I en mail sendt tirsdag bekræfter en chefkonsulent over for Toke Hermind, »at der har været en undersøgelse af en konkret episode, og efter en samlet vurdering har Falck valgt at afslutte samarbejdet med en opsigelse med sædvanligt varsel.«

Falck har ingen yderligere kommentarer til sagen, lød det forleden i et svar til Sjællandske.

For tynd til politianmeldelse Sagen er, at Toke Hermind - efter at have givet en kvindelig kollega et knus - efter få arbejdsdage pludselig beskyldes for at have krænket hende.

- Hun føler, at folk er efter hende, og vi står så og ryger udenfor - tre gange endda - hvor vi snakker. Hun er ked af det, og jeg trøster hende med et kram. Men så bryder helvedet løs, siger den anklagede, der har en gravid kæreste derhjemme.

- Jeg kunne aldrig finde på sådan noget. Jeg flager med, at vores barn er på vej, så skulle jeg have krænket en kvinde? Også derfor synes jeg, det her er langt over stregen, at jeg pludselig beskyldes for alverdens ting. Desuden har hun knapt nok været på arbejde, mens jeg har været der, så hvornår skulle jeg havde klasket hende bagi?, spørger Toke Hermind retorisk.

Han kender risikoen for at få ørerne i maskinen, når han træder frem i pressen.

- Men jeg tænker også bare: Hvordan kan jeg pludselig blive beskyldt for at krænke en kollega, og hvordan kan Falck indlede en undersøgelse og senere fyre mig, når ingen har set noget, og de kun har et udsagn fra en kvinde, der desuden er usandt, spørger Toke Hermind, der har været til møde med den relevante Falck-ledelse, der undervejs da også forklarer, at sagen er tynd, og at de desuden har opfordret kvinden til ikke at melde noget til politiet.

Føler sig krænket Falck har som skrevet ingen kommentarer, men skriver i mail til Toke Hermind den 19. maj, at der ikke ligger nogen referater fra møderne med ham, som kan udleveres.

- Så de kan godt beskylde mig for alt muligt, men ikke skrive det til mig, siger Toke Hermind, der bemærker, at dette er en stor misforståelse.

- Jeg anerkender, at de er nødt til at tage det alvorligt, men de bør da undersøge, om det overhovedet er sket. Jeg synes, det her MeToo har taget overhånd, når en arbejdsgiver reagerer sådan, mener Toke Hermind.

Det har ikke været muligt at få kontakt til den pågældende, kvindelige medarbejder, der føler sig udsat for en krænkelse.