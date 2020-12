59-årig mand cykler rundt i Slagelse by. Han bor selv et stykke uden for byskiltet.

Krænkers frie spil forarger politikere: - Ærlig talt burde man hænge et billede op af ham

59-årig mand og børnelokker, som i øvrigt er ugleset ved lokal friskole, er begyndt at opsøge børn igen. Han tager ophold ved station og busstoppesteder. Nu kan det være nok, lyder det fra Christiansborg.

Slagelse - 10. december 2020 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En fuldstændig uholdbar situation.

Sådan lyder beskrivelsen fra Dansk Folkepartis retsordfører i Folketinget, Peter Skaarup, til Sjællandskes historier om en 59-årig mand fra lokalområdet, der udover at være tidligere dømt for at krænke et barn bliver ved med at opsøge nye ofre.

Det gør han blandt andet ved Slagelse Station, hvor han tager plads om morgenen, når fribussen afgår - eksempelvis med kurs mod Trelleborg Friskole, hvor flere af de børn, han interesserer sig for, går til daglig.

Bekymrer sig Manden, som særligt i løbet af efteråret har vakt bekymring hos såvel skole som forældre og eleverne selv, har et polititilhold og må således ikke opsøge i hvert fald to af de drenge i pubertetsalderen, som modvilligt har opnået hans interesse.

Hans luskede facon vækker dog også panderynker i Slagelse by, fordi krænkeren, der i fjor blev idømt ni måneders fængsel for at krænke en 11-årig dreng, også opsøger børn ved fodboldklubben B73 - ikke langt fra Marievangsskolen - hvor et af stoppestederne ligger.

- Pædofile krænkere har alt for let spil i Danmark. For det første bør de lukkes inde på livstid, men så længe der ikke er flertal for det, så bør de sekundært og som minimum have livslangt tilhold mod at opholde sig, hvor der er børn, mener Peter Skaarup.

»Den mand burde være låst inde«

Partikollega Martin Henriksen, der er opstillet til Folketinget i Slagelsekredsen, er enig.

Han har med henvisning til sagen fra Slagelse sendt forslag til lovstramninger til justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Men jeg har desværre ikke modtaget noget svar endnu, siger Martin Henriksen.

Han foreslår blandt andet, at børnelokkere og pædofile skal holde sig på lang afstand af skoler, institutioner og lignende, hvor børn færdes.

Rettere skal de aldrig kunne opholde sig inden for en radius af 20 kilometer af en institution.

- Og gør de det - uden særlig tilladelse fra den ansvarlige politimester - skal det alene i sig selv medføre to års fængsel, første gang forbuddet overtrædes, og tre års fængsel i gentagelsestilfælde, siger folketingskandidaten, der mener, at situationen er »totalt håbløs«.

