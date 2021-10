I august blev en i dag 46-årig mand dømt ved Retten i Næstved for flere forhold af seksuelle krænkelser af personer med retardering. Nu stilles han for en dommer i Østre Landsret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Krænkede retarderede: Nu skal 46-årig møde i landsretten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krænkede retarderede: Nu skal 46-årig møde i landsretten

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 09:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Flere gange har en 46-årig mand fra Slagelse udnyttet andres retardering til at skaffe sig enten samleje eller andet seksuelt forhold end samleje.

Det vurderede Retten i Næstved den 11. august, hvor manden blev idømt tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse samt et erstatningskrav til tre personer - to kvinder og en mand - på i alt 60.000 kroner.

Derudover blev manden dømt til at tilbagebetale 450 kroner, som han ifølge anklageskriftet havde taget fra en tredje kvindes stuebord.

Men nu skal sagen, der dengang blev anket, behandles i Østre Landsret. Der sker i morgen.

Kvinde sagde nej Ved Retten i Næstved blev manden dømt til at betale den største erstatningssum - i alt 30.000 kroner - til en kvinde, der i juli 2019 boede på et bosted i Vemmelev lidt udenfor Slagelse.

Her havde manden en torsdag aften gået ind i kvindens lejlighed og sagt, at han "ville være sammen med hende." Herefter fulgtes de sammen ind i kvindens soveværelse, hvor han ved armen hev hende over i sengen.

I sengen klædte de sig af og havde samleje indtil sædafgang, selv om kvinden, der er retarderet, sagde, at hun ikke ønskede det, fremgår det af anklageskriftet.

I et andet forhold havde manden flere gange i perioden mellem den 1. august og 30. september 2019 krænket en anden mands blufærdighed ved at trække bukserne ned og onanere i mandens stue, mens manden var til stede.

Opfordrede til onani Lejligheden lå i Slagelse, og her opfordrede den 46-årige samtidig den anden mand til at onanere på sig selv, selv om han sagde, at han ikke ville, og at den 46-årige skulle holde op.

I samme periode, som disse krænkelser stod på - på et ukendt tidspunkt mellem juni og september 2019 - skulle manden ifølge anklageskriftet have taget sit tøj af i en kvindes stue beliggende i Slagelse på et bo- og døgntilbud til borgere med psykiske udfordringer.

Her skulle han angiveligt have rørt kvindens mave med sin penis, selvom hun gentagne gange sagde, at hun ikke ønskede det.

Igen mener anklagemyndigheden, at manden udnyttede kvindens retardering.

Befølte under tøjet Den 18. oktober 2019 skulle manden endnu en gang have taget sit tøj af i førnævnte kvindes stue og her onaneret sin penis foran hende, hvorefter han lagde sig nøgen oven på kvinden i hendes sofa og rørte ved hendes bryster under tøjet.

Manden skulle på dette tidspunkt også have kysset hendes bryster samt hendes mave og stukket en finger op i hendes skede, selv om hun - ligesom tidligere - gentagne gange i forløbet sagde, at hun ikke ville have det.

Ved Retten i Næstved blev den 46-årige dømt til at betale kvinden 15.000 kroner i erstatning. Manden, som han udsatte for blufærdighedskrænkelse, blev tilkendt erstatning på 5000 kroner.

Der er afsat to timer til retsmødet i Østre Landsret fredag.