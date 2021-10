Se billedserie Det kræver overblik at være instruktør på en musical. Det ved Anne Hviid (t.h.) om nogen. I øjeblikket er hun ved at tegne stregerne til Blodbrødre, som har premiere på Krabasken fredag den 5. november. Foto: Anders Ole Olsen

Krabasken klar med gammel musical-klassiker om to brødre

Fredag den 5. november er der premiere på forestillingen Blodbrødre i Krabasken. En musical fyldt med spænding, romantik, jalousi, intriger, dans og musik.

Slagelse - 24. oktober 2021 kl. 12:27 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Som musikere i et stort orkester, der på samme tid vender siderne i deres nodehæfter, sidder instruktør Anne Hviid, forestillingsleder Lene Jakobsen og sufflør Malene Brusing på række - klar med hver deres ringbind foran sig, og præcis som når sidste node på siden er blevet spillet, vender de tre synkront en side i ringbindet med manuskriptet til Blodbrødre.

Første gennemspilning af Willy Russells musical Blodbrødre, der havde premiere på West End i London i 1983, er i gang i Krabasken i Bredegade, og de tre kvinder på første række følger nøje enhver replik, ethvert skridt og enhver bevægelse, der foregår på scenen.

Blodbrødre blev opført i Krabasken for første gang for tredive år siden, og egentlig skulle genopsætningen have været i foråret 2020, men noget kom som bekendt i vejen, og i stedet er der nu premiere på stykket fredag den 5. november.

Vigtige små detaljer På scenen er stykket ved at tage sin afslutning, men handlingen bliver hele tiden afbrudt af små men vigtige detaljer, som skal være på plads inden premieren. Hvor er det rigtige pilleglas, husk at komme ind med telefonen, gå lidt længere frem på gulvet. At spille teater handler ikke kun om at sige de rigtige replikker i rette tid. Det ved Bolette Aagren om nogen. Hun har været en del af det frivillige team i Krabasken siden 1996, hvor hun som 24-årig indtog scenen for første gang som Maria i musicalen The Sound of Music.

- Jeg elsker det. Det er et frirum, hvor jeg får lov at være en anden end den, jeg er til hverdag, hvor jeg er både mor, kone og børnehaveklasseleder. Her er jeg bare Bolette, fortæller Bolette Aagreen i en pause fra sin rolle som Mrs. Johnstone, mor til de to brødre, som er stykkets omdrejningspunkt.

Trofaste skuespillere - Holdet her er min anden familie. Vi kommer tæt på hinanden, og der er en stærk energi, siger Bolette Aagren, der privat bor og arbejder i Sorø, men som for mange år siden blev suget ind i Krabaskens forunderlige verden.

Men selv om Bolette Aagren har været med længe, så har andre været med længere end hende. Det gælder blandt andet Tage Sørensen og Peter Ankjærgaard, der begge var med på scenen, da Blodbrødre blev opført i Krabasken for tre årtier siden. Tage Sørensen som stykkets fortæller, hvilket han er igen, og Peter Ankjærgaard som den fattige bror, hvor han i dag derimod spiller saxofon i stykkets orkester, som udover to fra Krabasken består af musikelever fra Slagelse Musikskole.

Også Ivan Jensen, som dengang instruerede stykket, og som nu spiller Mr. Lyons og tillige er scenograf samt Kaj Jochumsen var en del af det oprindelige besætning.

- Det er min første musical som instruktør, og det er et kæmpe setup, og der er meget at holde styr på, fortæller Anne Hviid. Hun begyndte som tæppetrækker i Snehvide i 1986, og for hende er det ikke skuespillet alene, der har overmanet hende - men hele den mangfoldige verden, som et teater er. Og forespurgt om, hvorfor de mange frivillige timer er givet så godt ud, svarer hun præcis det samme som Bolette Aagren.

En gang teater - Jeg elsker det. Jeg går vildt meget op i teater, og det har jeg gjort fra jeg var helt lille, hvor jeg kunne følge med på sidelinjen, når min far var instruktør til skolekomedier, og når jeg kom med i Det Kongelige Teater, fortæller Anne Hviid.

Hendes hverdag som audiologiassistent hos en ørelæge i Roskilde har ikke meget med teater at gøre, men det har en stor del af hendes øvrige vågne timer til gengæld.

- Det er som at få en ny familie hver gang, og her er en fantastisk atmosfære, siger Anne Hviid. Hun har før været instruktør, og udfordringen er - musical eller ej - ifølge Anne Hviid at få de billeder, der tegner sig i hovedet til at blive til virkelighed på scenen.

Pausen er slut, og Anne Hviid gør klart, at alle igen skal være parate. Denne gang fra begyndelsen, hvor de to brødre kommer til verden. Brødrene ender to vidt forskellige steder i livet og under ulige vilkår - og alligevel er de på en måde det samme sted hele tiden, hvor deres livsbaner konstant krydser hinanden.

- Det er til en forandring et stykke, der ikke ender som forventet, men som alligevel rummer både sjov, glæde, ømhed og sorg, fortæller Anne Hviid, der glæder sig til at få alle de løse ender til at mødes, inden premieren fredag den 5. november.

Derefter spiller Blodbrødre fredage, lørdage og søndage frem til lørdag den 27. november. Fredage klokken 19.30 og i weekenderne klokken 15.00. Billetter kan købes via Krabaskens hjemmeside.