Et tip førte torsdag til 11 sigtelser. Foto: Kenn Thomsen

Kortklub fik besøg af politiet: 11 pizzaspisende medlemmer sigtet

Slagelse - 05. februar 2021 kl. 14:42

Politiet fik torsdag et tip om, at der skulle befinde sig en større forsamling i et kælderlokale i Slagelse, som mødtes hver torsdag aften for at spille kort.

Da politiet klokken 19.35 bankede på døren til kælderlokalet, kunne betjentene konstatere, at der befandt sig 11 mænd, som var godt i gang med at spise pizza og spille kort. De blev alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

- Selv om vi sagtens kan forstå, at man savner at kunne være sammen som før coronaudbruddet, så er det nødvendigt, at vi bliver ved med at overholde restriktionerne for at bekæmpe smitten med corona. Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder, så klik ind på www.coronasmitte.dk, oplyser politiet.