66-årige Helge Madsen kan næste år fejre 30 års jubilæum som praktiserende læge i Korsør. Han flytter ved årsskiftet sammen med to kolleger til Korsør Sygehus, hvor han efterlyser hjælp fra Region Sjælland til at sikre et miljø, der kan tiltrække nye praktiserende læger til Korsør, hvor der i dag mangler tre. Foto: Helge Wedel

Korsørs læger i kamp mod lægekrise i byen

Ni mod normalt 12 praktiserende læger betjener borgerne i Korsør. Lægerne kæmper for en fremtid med flere læger, men de føler ikke, Region Sjælland tager medansvar for at hjælpe.

Næste år i 2021 kan 66-årige Helge Madsen fejrer 30 års jubilæum som praktiserende læge i Korsør. Han regner med at fortsætte til han bliver 70 år. I stedet for rolig neddrosling tager han særdeles aktiv del i kampen for at sikre en fremtid med nok praktiserende læger til Korsørs borgere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her