Korsørhjertet gik til model af Korsør

- Det er så vigtig med historiefortællere i vores by. Minibyen minder os om vores bys historie. Minibyen er for alle i Korsør. Den kan ses ved flådestationen og alle - unge som gamle - kan vælge at være med til at bygge Korsør i miniforrmat. Du har været nomineret i flere år Søren, og i år er det så endelig din tur, lød det begejstret og ikke mindst rosende fra Susanne Thea, der sammen med indehaver af Korsør Ligkistemagasin Heidi Kahn Nielsen er initiativtagere til det årlige hædrende hjerte. Malet i guld på en sten med modtagerens navn påført af kunstneren. Korsørhjertets mødre var passende iklædt kjoler med guldpalietter naturligvis formet som hjerter.